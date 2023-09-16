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حائل ترسم أكبر لوحة لشعار اليوم الوطني

9/16/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة منطقة حائل، الجمعة، لوحة لأكبر تجمع بشري بالمملكة لشعار اليوم الوطني الــ93 ((نحلم ونحقق))، في حديقة الورود، بمشاركة جهات حكومية، وأكثر من 1500مشارك ومتطوع ومتطوعة، بطول 5000 متر مربع ضمن احتفالات اليوم الوطني بإجمالي 3000 ساعة تطوعية.
وتحت شعار ((نحلم ونحقق)) اصطف الآلاف من المتطوعين أبناء منطقة حائل الى جانب العديد من أفراد الجاليات المقيمة وكونوا لوحة فنية مبدعة، للمشاركة في اليوم الوطني.
بدأت الفكرة كمبادرة من أمانة منطقة حائل، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتتمحور حول لوحة كبيرة تشمل رسم شعار ((نحلم ونحقق))، وهو جزء من صور التلاحم بين الشعب والمقيمين والقيادة، وتم رسمها لتشكيل صورة فنية فريدة من نوعها كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالاً باليوم الوطني، وبالتزامن مع رسم اللوحة تم توزيع 1500 كاب وتي شيرت، وعلم بشعار اليوم الوطني ((نحلم ونحقق))، وتم توثيق الحدث ونشره، مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الــ 93.

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