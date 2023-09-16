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ضبط 15812 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط 15812 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
بينما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 872 شخصًا، بالإضافة إلى تورط 15 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر عليهم.

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