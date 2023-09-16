ضبط 15812 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 15812 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
التاريخ
9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط 15812 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
بينما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 872 شخصًا، بالإضافة إلى تورط 15 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر عليهم.
MENAFN16092023000089011017ID1107082045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.