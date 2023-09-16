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طاقم إماراتي للهلال ونافباخور

9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام إماراتي، بقيادة حكم الساحة، محمد عبد الله حسن، بإدارة مباراة الهلال السعودي ونافباخور الأوزبكي، التي ستجمعهما غدًا على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، ويعاونه محمد يوسف، مساعد أول، وحسن المهري، مساعد ثان، وسلطان محمد صالح، حكم رابع، وعمر آل علي ويحيى الملا، حكمان للفيديو.

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