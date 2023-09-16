طاقم إماراتي للهلال ونافباخور

طاقم إماراتي للهلال ونافباخور
التاريخ
9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام إماراتي، بقيادة حكم الساحة، محمد عبد الله حسن، بإدارة مباراة الهلال السعودي ونافباخور الأوزبكي، التي ستجمعهما غدًا على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، ويعاونه محمد يوسف، مساعد أول، وحسن المهري، مساعد ثان، وسلطان محمد صالح، حكم رابع، وعمر آل علي ويحيى الملا، حكمان للفيديو.
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