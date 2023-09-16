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35 دقيقة منحت إيجالو الأسرع

9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع مهاجم الوحدة، النيجيري أوديون إيجالو، اسمه في مقدمة أسماء اللاعبين الذين سجلوا الهاتريك في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما سجل الهاتريك الخامس في الدوري في شباك ضمك، إلا أن هاتريك النسر النيجيري يعد صاحب أسرع هاتريك هذا الموسم، إذ سجله خلال 35 دقيقة، ما بين الدقيقتين الـ17 والـ52 من عمر المباراة، فيما سيبقى لاعب الأهلي البرازيلي أسرع لاعب يسجل الهاتريك في تاريخ الدوري السعودي، وذلك خلال أول 72 دقيقة يخوضها في دوري المحترفين.
وهاتريك إيجالو هو الثاني له في دوري المحترفين بعد أن سجل أول هاتريك بقميص الهلال في شباك الأهلي في مارس 2022.

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