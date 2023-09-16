35 دقيقة منحت إيجالو الأسرع

35 دقيقة منحت إيجالو الأسرع
التاريخ
9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع مهاجم الوحدة، النيجيري أوديون إيجالو، اسمه في مقدمة أسماء اللاعبين الذين سجلوا الهاتريك في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما سجل الهاتريك الخامس في الدوري في شباك ضمك، إلا أن هاتريك النسر النيجيري يعد صاحب أسرع هاتريك هذا الموسم، إذ سجله خلال 35 دقيقة، ما بين الدقيقتين الـ17 والـ52 من عمر المباراة، فيما سيبقى لاعب الأهلي البرازيلي أسرع لاعب يسجل الهاتريك في تاريخ الدوري السعودي، وذلك خلال أول 72 دقيقة يخوضها في دوري المحترفين.
وهاتريك إيجالو هو الثاني له في دوري المحترفين بعد أن سجل أول هاتريك بقميص الهلال في شباك الأهلي في مارس 2022.
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