النصر والهدى أبطال المبارزة

النصر والهدى أبطال المبارزة
التاريخ
9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة ((الجولة الفضية)) تحت 15 عامًا للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والابيه)، التي أقيمت في صالة الاتحاد بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 130 لاعبًا.
وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، محمد بوعلي، الفائزين في البطولة، حيث حقق لاعب النصر راكان الغنام الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحل ثانيًا لاعب الأهلي أويس حلواني وجاء في المركز الثالث لاعب النصر عبدالكريم الونيس.
وفي منافسات سلاح السايبر سيطر لاعبو الهدى على الميداليات الثلاث، إذ انتزع محمد داوود الميدالية الذهبية، وجاء علي العماني ثانيًا، وحل وحيد أوحيد في المركز الثالث.
فيما حقق لاعب الهدى نور المسكين الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحل زميله أمين آل سهو ثانيًا وجاء لاعب الهلال عمر حسام الدي ثالثًا.
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