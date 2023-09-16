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النصر والهدى أبطال المبارزة

9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة ((الجولة الفضية)) تحت 15 عامًا للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والابيه)، التي أقيمت في صالة الاتحاد بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 130 لاعبًا.
وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، محمد بوعلي، الفائزين في البطولة، حيث حقق لاعب النصر راكان الغنام الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحل ثانيًا لاعب الأهلي أويس حلواني وجاء في المركز الثالث لاعب النصر عبدالكريم الونيس.
وفي منافسات سلاح السايبر سيطر لاعبو الهدى على الميداليات الثلاث، إذ انتزع محمد داوود الميدالية الذهبية، وجاء علي العماني ثانيًا، وحل وحيد أوحيد في المركز الثالث.
فيما حقق لاعب الهدى نور المسكين الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحل زميله أمين آل سهو ثانيًا وجاء لاعب الهلال عمر حسام الدي ثالثًا.

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