العالمي يتسلطن
التاريخ
9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) استمرت انتفاضة النصر، في دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل رابع انتصاراته على التوالي، بتغلبه على مضيفه الرائد 1/3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الجولة السادسة للدوري. سجل للعالمي، ساديو ماني ((45+1))، وأندريسون تاليسكا ((49))، وكريستيانو رونالدو ((78))، رافعا رصيده إلى 12 نقطة، ولرائد التحدي الذي ظل على 4 نقاط، محمد فوزير ((89 ضربة جزاء)).
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