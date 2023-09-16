تعادل محبط
التاريخ
9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) خرج الحزم وضيفه الطائي بالتعادل الإيجابي 1/1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لحزم الصمود أنتونيو توزي ((45+4 ضربة جزاء))، وللأشهب برنارد مينساه ((12 ضربة جزاء))، ليرفع الحزم رصيده إلى 3 نقاط، ووصل الطائي إلى النقطة الـ7.
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