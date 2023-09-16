Saturday, 16 September 2023 10:54 GMT

تعادل محبط

9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) خرج الحزم وضيفه الطائي بالتعادل الإيجابي 1/1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لحزم الصمود أنتونيو توزي ((45+4 ضربة جزاء))، وللأشهب برنارد مينساه ((12 ضربة جزاء))، ليرفع الحزم رصيده إلى 3 نقاط، ووصل الطائي إلى النقطة الـ7.

MENAFN16092023000089011017ID1107082040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث