Saturday, 16 September 2023 10:54 GMT

السعودية تبدأ إرسال المساعدات للمتضررين في ليبيا

9/16/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية، لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا. ووصلت الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وفقا للآليات المتبعة لدى المركز، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية، لإغاثة المتضررين من الفيضانات.
وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.
تأتي هذه الجهود تأكيدا للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به قيادة المملكة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
من جهته، كشف المتحدث باسم المركز، سامر الجطيلي، أن الفرق الميدانية التابعة لمركز الملك سلمان ستبدأ في توزيع المساعدات، والإشراف على إيصالها لمستحقيها بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، وغيره من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك، مستبعدا استقبال طلبات للمشاركة التطوعية بسبب الوضع الكارثي في ليبيا.
وقد قدم مركز الملك سلمان الكثير من المساعدات لأكثر من 92 دولة حول العالم.

MENAFN16092023000089011017ID1107082039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث