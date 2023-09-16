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غرامة 368 مليون دولار ضد Tiktok

9/16/2023 2:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض الاتحاد الأوروبي، غرامة مالية تصل إلى 368 مليون دولار على شبكة التواصل الاجتماعي ((تيك توك))؛ لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين.
وسيتعيّن على ((تيك توك)) دفع غرامات إدارية يبلغ مجموعها 368 مليون دولار، وإخضاع عملياتها للامتثال خلال ثلاثة أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت، في سبتمبر 2021، تحقيقًا في أنشطة شركة ((تيك توك))، التابعة لشركة ((بايت دانس)) الصينية، التي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة، و134 مليونًا في الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق الانتهاكات بالفترة الممتدة من 31 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه.
ولفتت اللجنة الأيرلندية، في قرارها، إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي.
وتتعلق مشكلات أخرى بميزة ((ربط حسابات العائلة)) التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره.
لكن وفقًا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.
وعلى الرغم من كون المنصة مخصصة نظريًا للمستخدمين الذين يزيد عمرهم على 13 عامًا، اعتبرت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أيضًا أن ((تيك توك)) لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين يقلّ عمرهم عن 13 عامًا، والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات على الرغم من ذلك.
وقال ناطق باسم شركة ((تيك توك)) إن الشركة ((تعارض القرار بكلّ احترام، وخصوصًا قيمة الغرامة المفروضة))، مشيرًا إلى أن الشركة ((تدرس الخطوات المقبلة))، دون تحديد ما إذا كانت ستستأنف القرار.
وقالت الشركة: ((تتركّز انتقادات اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات على ميزات وإعدادات كانت موجودة قبل ثلاثة أعوام وغيّرناها)) بعيد ذلك، مشيرةً مثلًا إلى أن كلّ حسابات الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عامًا أصبحت خاصة بصورة تلقائية.
وتتمتع اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بسلطة التصرف نيابةً عن الاتحاد الأوروبي؛ لأن المقرّ الرئيس لشركة ((تيك توك)) في أوروبا يقع في أيرلندا.

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