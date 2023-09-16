غرامة 368 مليون دولار ضد Tiktok
التاريخ
9/16/2023 2:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض الاتحاد الأوروبي، غرامة مالية تصل إلى 368 مليون دولار على شبكة التواصل الاجتماعي ((تيك توك))؛ لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين.
وسيتعيّن على ((تيك توك)) دفع غرامات إدارية يبلغ مجموعها 368 مليون دولار، وإخضاع عملياتها للامتثال خلال ثلاثة أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت، في سبتمبر 2021، تحقيقًا في أنشطة شركة ((تيك توك))، التابعة لشركة ((بايت دانس)) الصينية، التي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة، و134 مليونًا في الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق الانتهاكات بالفترة الممتدة من 31 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه.
ولفتت اللجنة الأيرلندية، في قرارها، إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي.
وتتعلق مشكلات أخرى بميزة ((ربط حسابات العائلة)) التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره.
لكن وفقًا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.
وعلى الرغم من كون المنصة مخصصة نظريًا للمستخدمين الذين يزيد عمرهم على 13 عامًا، اعتبرت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أيضًا أن ((تيك توك)) لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين يقلّ عمرهم عن 13 عامًا، والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات على الرغم من ذلك.
وقال ناطق باسم شركة ((تيك توك)) إن الشركة ((تعارض القرار بكلّ احترام، وخصوصًا قيمة الغرامة المفروضة))، مشيرًا إلى أن الشركة ((تدرس الخطوات المقبلة))، دون تحديد ما إذا كانت ستستأنف القرار.
وقالت الشركة: ((تتركّز انتقادات اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات على ميزات وإعدادات كانت موجودة قبل ثلاثة أعوام وغيّرناها)) بعيد ذلك، مشيرةً مثلًا إلى أن كلّ حسابات الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عامًا أصبحت خاصة بصورة تلقائية.
وتتمتع اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بسلطة التصرف نيابةً عن الاتحاد الأوروبي؛ لأن المقرّ الرئيس لشركة ((تيك توك)) في أوروبا يقع في أيرلندا.
MENAFN16092023000089011017ID1107082038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.