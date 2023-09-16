وراثة القلق.. الآباء أكثر قلقا من الأمراض المجهولة

وراثة القلق.. الآباء أكثر قلقا من الأمراض المجهولة
التاريخ
9/16/2023 2:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتقد 2 من كل 5 آباء أمريكيين أنهم يعرفون كل ما يمكن معرفته عن التاريخ الصحي لعائلاتهم البيولوجية، حسبما كشفت دراسة جديدة.
وأقل من نصف الآباء الذين شملهم الاستطلاع (38%) يعرفون التاريخ الصحي لعائلاتهم البيولوجية. ومع ذلك، يتفق تسعة من كل 10 على أن الوعي بهذا الأمر هو جزء مهم من معرفة المخاطر الصحية التي يتعرضون لها.
جاء ذلك وفقًا لاستطلاع حديث شمل 2000 مشارك أمريكي من عينة تمثيلية على المستوى الوطني للعمر والجنس والمنطقة والانتماء العرقي، وقد عرّف حوالي 90% منهم أنفسهم بأنهم آباء. يشعر أكثر من ثمانية من كل 10 (82%) من الآباء الذين شملهم الاستطلاع بالقلق إزاء خطر الإصابة بحالات وراثية غير معروفة لأنهم لا يعرفون المزيد عن التاريخ الصحي لعائلاتهم.
يشير الاستطلاع الذي أجرته OnePoll نيابة عن 23andMe أيضًا إلى أن الآباء الأمريكيين من المرجح أن يكون لديهم معلومات طبية كاملة عن والدهم مثل والدتهم (67% و 64% على التوالي)، ولكن مع الجيل التالي، تنخفض هذه الأرقام.
كان الآباء الذين شملهم الاستطلاع أقل احتمالا أن يكون لديهم سجلات لأجدادهم من الأب (38% جد و19% جدة) مقارنة بأجداد الأمهات (49% جد، 44% جدة).
كيف يدرس الناس شجرة العائلة
بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التواصل مع أقاربهم البيولوجيين أو الذين يبحثون عن مزيد من المعلومات المتعمقة حول تاريخهم الصحي، هناك خيارات أخرى. قام نصف الآباء الذين شملهم الاستطلاع (51%) بالبحث في السجلات التاريخية والطبية لمعرفة المزيد عن أسرهم.
وأجرى 52% من الآباء الذين شملهم الاستطلاع اختبار الحمض النووي للحصول على معلومات صحية. يقول 81% أن هذا مهم في المساعدة في سد الفجوات الموجودة لديهم حول التاريخ الصحي لعائلاتهم البيولوجية.
((إذا كانت لديك القدرة على مناقشة التاريخ الصحي لعائلتك مع أحد أفراد الأسرة على قيد الحياة، فلا تهدر هذه الفرصة))، كما تقول نائبة الرئيس للصحة الجينومية في 23andMe نورا أبو الحسن، في بيان. ((يمكن أن تكون محادثة صعبة، وربما لن يكون لديهم معلومات كاملة لمشاركتها، ولكن كل القليل منها يمكن أن يساعد في التقريب بينكما - وأكثر صحة - معًا. وبقدر ما تكون هذه المحادثات مفيدة، يمكن لاختبارات الحمض النووي أيضًا أن تسد الفجوات، وتوفر معلومات قد لا يكون حتى أقاربك على علم بها)).
سلوكيات صحية
من بين أولئك الذين خضعوا لاختبار الحمض النووي، قال 76% إنهم تبنوا سلوكيات صحية نتيجة لذلك. تشمل العادات الشائعة المستوحاة من الحمض النووي - للآباء الذين أجروا تغييرات صحية بعد إجراء اختبار الحمض النووي - تناول طعام صحي (70%)، وتحسين التوتر واليقظة (67%)، وممارسة المزيد من التمارين الرياضية (67%).
سواء تم اختبار الحمض النووي أم لا، فإن 46% من الآباء يصنفون صحتهم العامة على أنها ((صحية للغاية))، لكن 39% فقط يوافقون بقوة على أنهم يتحكمون في صحتهم. كان ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة (78%) واثقين من أن لديهم المعلومات التي يحتاجون إليها ليكونوا استباقيين بشأن صحتهم في المستقبل.
وتضيف أبو الحسن: ((إن الاختبارات الجينية هي أداة متاحة للأشخاص غير مستغلة بشكل كافٍ للكشف عن معلومات صحية مهمة عن أسرهم وعن أنفسهم)). ((لا يمكن للاختبارات الجينية أن تخبرك بالمستقبل بالطبع، ولكنها يمكن أن تساعدك في تحديد عوامل الخطر المحتملة التي ربما لم تكن على علم بها، حتى تتمكن من اتخاذ خيارات مستنيرة لنفسك ولعائلتك)).
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