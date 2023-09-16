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وراثة القلق.. الآباء أكثر قلقا من الأمراض المجهولة

9/16/2023 2:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتقد 2 من كل 5 آباء أمريكيين أنهم يعرفون كل ما يمكن معرفته عن التاريخ الصحي لعائلاتهم البيولوجية، حسبما كشفت دراسة جديدة.
وأقل من نصف الآباء الذين شملهم الاستطلاع (38%) يعرفون التاريخ الصحي لعائلاتهم البيولوجية. ومع ذلك، يتفق تسعة من كل 10 على أن الوعي بهذا الأمر هو جزء مهم من معرفة المخاطر الصحية التي يتعرضون لها.
جاء ذلك وفقًا لاستطلاع حديث شمل 2000 مشارك أمريكي من عينة تمثيلية على المستوى الوطني للعمر والجنس والمنطقة والانتماء العرقي، وقد عرّف حوالي 90% منهم أنفسهم بأنهم آباء. يشعر أكثر من ثمانية من كل 10 (82%) من الآباء الذين شملهم الاستطلاع بالقلق إزاء خطر الإصابة بحالات وراثية غير معروفة لأنهم لا يعرفون المزيد عن التاريخ الصحي لعائلاتهم.
يشير الاستطلاع الذي أجرته OnePoll نيابة عن 23andMe أيضًا إلى أن الآباء الأمريكيين من المرجح أن يكون لديهم معلومات طبية كاملة عن والدهم مثل والدتهم (67% و 64% على التوالي)، ولكن مع الجيل التالي، تنخفض هذه الأرقام.
كان الآباء الذين شملهم الاستطلاع أقل احتمالا أن يكون لديهم سجلات لأجدادهم من الأب (38% جد و19% جدة) مقارنة بأجداد الأمهات (49% جد، 44% جدة).
كيف يدرس الناس شجرة العائلة
بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التواصل مع أقاربهم البيولوجيين أو الذين يبحثون عن مزيد من المعلومات المتعمقة حول تاريخهم الصحي، هناك خيارات أخرى. قام نصف الآباء الذين شملهم الاستطلاع (51%) بالبحث في السجلات التاريخية والطبية لمعرفة المزيد عن أسرهم.
وأجرى 52% من الآباء الذين شملهم الاستطلاع اختبار الحمض النووي للحصول على معلومات صحية. يقول 81% أن هذا مهم في المساعدة في سد الفجوات الموجودة لديهم حول التاريخ الصحي لعائلاتهم البيولوجية.
((إذا كانت لديك القدرة على مناقشة التاريخ الصحي لعائلتك مع أحد أفراد الأسرة على قيد الحياة، فلا تهدر هذه الفرصة))، كما تقول نائبة الرئيس للصحة الجينومية في 23andMe نورا أبو الحسن، في بيان. ((يمكن أن تكون محادثة صعبة، وربما لن يكون لديهم معلومات كاملة لمشاركتها، ولكن كل القليل منها يمكن أن يساعد في التقريب بينكما - وأكثر صحة - معًا. وبقدر ما تكون هذه المحادثات مفيدة، يمكن لاختبارات الحمض النووي أيضًا أن تسد الفجوات، وتوفر معلومات قد لا يكون حتى أقاربك على علم بها)).
سلوكيات صحية
من بين أولئك الذين خضعوا لاختبار الحمض النووي، قال 76% إنهم تبنوا سلوكيات صحية نتيجة لذلك. تشمل العادات الشائعة المستوحاة من الحمض النووي - للآباء الذين أجروا تغييرات صحية بعد إجراء اختبار الحمض النووي - تناول طعام صحي (70%)، وتحسين التوتر واليقظة (67%)، وممارسة المزيد من التمارين الرياضية (67%).
سواء تم اختبار الحمض النووي أم لا، فإن 46% من الآباء يصنفون صحتهم العامة على أنها ((صحية للغاية))، لكن 39% فقط يوافقون بقوة على أنهم يتحكمون في صحتهم. كان ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة (78%) واثقين من أن لديهم المعلومات التي يحتاجون إليها ليكونوا استباقيين بشأن صحتهم في المستقبل.
وتضيف أبو الحسن: ((إن الاختبارات الجينية هي أداة متاحة للأشخاص غير مستغلة بشكل كافٍ للكشف عن معلومات صحية مهمة عن أسرهم وعن أنفسهم)). ((لا يمكن للاختبارات الجينية أن تخبرك بالمستقبل بالطبع، ولكنها يمكن أن تساعدك في تحديد عوامل الخطر المحتملة التي ربما لم تكن على علم بها، حتى تتمكن من اتخاذ خيارات مستنيرة لنفسك ولعائلتك)).

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