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ابتكار سعودي يتأهل لجولة قطر

9/16/2023 2:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تأهل ابتكار سعودي، يحمل مسمى ((الروبوت المتسلق للأسطح العمودية))، للمهندس محمد البومجداد (26 عامًا)، ماجستير هندسة روبوتات الأنظمة الذكية، للجولة الثانية لـ((المجلس العلمي))، بعد تأهله في الجولة الأولى من منافسات النسخة الـ15 لـ((نجوم العلوم))، المتخصصة في مجال الابتكار، وهي إحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تليفزيون الواقع التعليمي الترفيهي، ويتنافس فيها أكثر من 3 آلاف ابتكار.
الأفكار الإبداعية
يعد ((نجوم العلوم)) برنامج الابتكار الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي، ويركز على رحلة تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتمكين المبتكرين العرب من تطوير الحلول التكنولوجية بدعم من فريق المهندسين من ذوي الخبرة والمطورين.
3 أعوام
جاء تأهل ((الروبوت المتسلق للأسطح العمودية)) بعد عرضه أمام لجنة التحكيم في المنافسات، واستغرق تطويره 3 أعوام، حتى بات الجهاز قادرًا على المشي على الأسطح العمودية، للقيام بالمهام الخطيرة على الإنسان، بعد أتمتة وإنجاز هذه المهام مثل الفحص والصيانة والتفتيش.
12 أسبوعًا
أسهم ((نجوم العلوم)) منذ انطلاقته 2009 في تطوير حلول تكنولوجية للمجتمعات، تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وتطوير فرص اقتصادية للأفراد والمجتمعات، وتعزيز التنمية المستدامة، حيث يقوم المتسابقون على مدى 12 أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ، والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين من ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.
وفي كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على 3 مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. وتعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم، وتصويت الجمهور عبر الإنترنت، لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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