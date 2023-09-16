ابتكار سعودي يتأهل لجولة قطر

ابتكار سعودي يتأهل لجولة قطر
التاريخ
9/16/2023 2:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تأهل ابتكار سعودي، يحمل مسمى ((الروبوت المتسلق للأسطح العمودية))، للمهندس محمد البومجداد (26 عامًا)، ماجستير هندسة روبوتات الأنظمة الذكية، للجولة الثانية لـ((المجلس العلمي))، بعد تأهله في الجولة الأولى من منافسات النسخة الـ15 لـ((نجوم العلوم))، المتخصصة في مجال الابتكار، وهي إحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تليفزيون الواقع التعليمي الترفيهي، ويتنافس فيها أكثر من 3 آلاف ابتكار.
الأفكار الإبداعية
يعد ((نجوم العلوم)) برنامج الابتكار الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي، ويركز على رحلة تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتمكين المبتكرين العرب من تطوير الحلول التكنولوجية بدعم من فريق المهندسين من ذوي الخبرة والمطورين.
3 أعوام
جاء تأهل ((الروبوت المتسلق للأسطح العمودية)) بعد عرضه أمام لجنة التحكيم في المنافسات، واستغرق تطويره 3 أعوام، حتى بات الجهاز قادرًا على المشي على الأسطح العمودية، للقيام بالمهام الخطيرة على الإنسان، بعد أتمتة وإنجاز هذه المهام مثل الفحص والصيانة والتفتيش.
12 أسبوعًا
أسهم ((نجوم العلوم)) منذ انطلاقته 2009 في تطوير حلول تكنولوجية للمجتمعات، تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وتطوير فرص اقتصادية للأفراد والمجتمعات، وتعزيز التنمية المستدامة، حيث يقوم المتسابقون على مدى 12 أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ، والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين من ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.
وفي كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على 3 مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. وتعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم، وتصويت الجمهور عبر الإنترنت، لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.
MENAFN16092023000089011017ID1107082036
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.