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تضليل Google يغرمها 155 مليون دولار

9/16/2023 2:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) وافقت ((Google)) على دفع 155 مليون دولار لتسوية ادعاءين من كاليفورنيا ومدعين من جهات خاصة، مفادهما أن شركة محرك البحث ضللت مستخدمين حول كيفية تعقبها مواقعهم، وأنها استخدمت بياناتهم من دون موافقتهم.
وتحل التسويتان ادعاءين بأن الشركة التابعة لشركة ((ألفابت)) خدعت الأشخاص لتصديق أنهم يسيطرون على الكيفية التي تجمع بها ((Google)) بياناتهم الشخصية وتستخدمها.
واتُهمت الشركة بأنها يمكنها ((إنشاء ملف شخصي)) للأفراد واستهدافهم بالإعلانات، حتى إن أغلقوا خاصية ((تاريخ تحديد الموقع))، وخداع الأفراد حول قدرتهم على حظر الإعلانات التي لا يرغبون فيها.
وقال روب رانتا، المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، في بيان: ((كانت (Google) تخبر مستخدميها بشيء واحد، وهو أنها لن تتعقب مواقعهم بمجرد اختيارهم عدم فعلها ذلك))، وأضاف رانتا: ((لكنها كانت تفعل النقيض، وتواصل تعقب تحركات مستخدميها لتحقيق أرباحًا تجارية))، مؤكدًا أن ((ذلك غير مقبول)).
وتُلزم تسوية كاليفورنيا شركة ((Google)) بدفع 93 مليون دولار، والإفصاح عن مزيد من المعلومات عن كيفية تعقبها حيثيات تدل على وجود الأشخاص واستخدامها للبيانات التي تجمعها.
وستذهب النقود من تسوية ((Google)) بقيمة 62 مليون دولار لمصلحة الجهات الخاصة، بعد خصم الأتعاب القانونية، إلى مجموعات غير ربحية معتمدة لدى المحكمة، وتنشط في مجال تتبع مخاوف الخصوصية عبر الإنترنت.

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