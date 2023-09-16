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وزير الخارجية: السعودية خصصت 18 مليار دولار لمشاريع التنمية

9/16/2023 2:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على إيمان المملكة بالعمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والازدهار والاستقرار، مبينا أن السعودية تشارك دول العالم فيما تواجهه من تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها التحديات البيئية وتعمل المملكة في هذا الاتجاه من خلال عدة مبادرات، منها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء.
وأضاف خلال كلمته بقمة مجموعة الـ " 77 + الصين"، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ الاقتصاد الدائري للكربون، كما تركز على التعاون الدولي الرامي لتحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز الطاقة النظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن المملكة تتبنى مبدأ الاستدامة في جميع الأوجه الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى تبني المملكة، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، العديد من المبادئ والمستهدفات الرامية لمكافحة آثار التغيرات المناخية، والعمل على تعزيز استدامة الموارد لدى العديد من البلدان، والحفاظ على الموارد المائية، من خلال رؤية المملكة 2030.
اهتمام بقضايا التنمية
وأوضح وزير الخارجية أن المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ تأسيسه في عام 2015، بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، ولصالح 91 دولة، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية، بأكثر من 18 مليار دولار لتمويل أكثر من 700 مشروع تنموي في 85 دولة، مستهدفة قطاعات مثل البنية التحتية الاجتماعية والنقل والزراعة.
الطاقة النظيفة
وأكد وزير الخارجية على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والتي ستسهل التحول العادل والشامل للطاقة النظيفة، حيث تعمل المملكة ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُسهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، الذي يعد عامل تمكين أساسي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وخاصةً في مجال الابتكار والبحث والتطوير، لتعزيز تقنيات الطاقة النظيفة وتحقيق طموحات صافي الانبعاثات الصفري، مشيراً إلى أن المملكة تنظر إلى الاستدامة كقوة دافعة للنمو والتقدم، وتسعى جاهدة لدمج الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مبادرات التنمية.
التنمية المستدامة
وقال وزير الخارجية:"تشارك المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها التحديات البيئية وتعمل المملكة في هذا الاتجاه من خلال عدة مبادرات، منها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء اللتان تساهمان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، وكذلك إعلان المملكة عن تأسيها لمنظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي".
وأضاف ": تبذل المملكة كافة الجهود ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتعمل ضمن رؤية 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية، وتفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر، وتتطلع المملكة؛ لاستضافة الدول الأعضاء في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالرياض في العام المقبل".
أبرز ما جاء في كلمة الوزير
- العمل بنهج تكاملي مشترك هو السبيل إلى التنمية والازدهار والاستقرار.
- المملكة تشارك دول العالم لمواجهة التحديات البيئية.
- تعمل المملكة ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون.
- التعاون الدولي عامل تمكين أساسي لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
- نبذل كافة الجهود ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
- نعمل ضمن رؤية المملكة 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية ومكافحة التصحر.
- نتطلع لاستضافة الدول الأعضاء في مؤتمر مكافحة التصحر بالرياض العام المقبل.
- قدمت المملكة 18 مليار دولار لتمويل أكثر من 700 مشروع تنموي في 85 دولة.

MENAFN16092023000089011017ID1107082034

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