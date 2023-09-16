“الكهرباء” تستهدف تغيير 5 ملايين عداد قديم خلال 3 سنوات
التاريخ
9/16/2023 2:16:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews) الشركة القابضة تبحث مع الشركات الموردة زيادة نسبة المكون المحلي في العدادات
تستهدف الشركة القابضة للكهرباء التوسع في استبدال العدادات التقليدية“الميكانيكية والديجيتال” بعدادات أخرى ذكية بشركات توزيع الكهرباء.
وقالت مصادر بالشركة القابضة لـ”البورصة” إنه من المستهدف أن يتم تركيب أكثر من 930 ألف عداد لكبار المشتركين وشبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب عدادات ذكية لكافة الأنشطة بأحياء الزيتون والمطرية وعين شمس وغرب الإسكندرية ودمياط بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون“الجايكا”.
وأوضحت المصادر أنه سيتم استكمال تركيب نحو 1.4 مليون عداد ضمن المشروع التجريبي للعدادات الذكية وباقي الأغراض“الأحادي”، وكذلك سيتم تركيب أكثر من 1.1 مليون عداد كهرباء ذكي للمشتركين في الجهد المنخفض بالمنازل والمحلات التجارية وفقاً لاستراتيجية تعدها شركات توزيع الكهرباء.
وذكرت المصادر، أن مسؤولي الشركة القابضة للكهرباء عقدوا اجتماعات عديدة مع الشركات المصرية العاملة في مجال عدادات الكهرباء لبحث زيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع العدادات لتتجاوز 70% من 40% حاليا.
وذكرت المصادر، أن الحكومة بدأت في تركيب العدادات مسبقة الدفع منذ سنوات، لكنها ستتوسع فى تركيبها، خلال الفترة الحالية، وحال وجود تلف في أي عداد تقليدي يتم استبداله بآخر مسبق الدفع – يختلف عن العداد الذكي-، وسيتم إحلال وتكهين جميع عدادات الكهرباء التقليدية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر، أن الحكومة تسعى لتأمين احتياجات مصر من العدادات مسبقة الدفع، وستعتمد على شركات القطاع الخاص المحلية فى تنفيذ خطتها، وتم عقد عدد من الاجتماعات التشاورية مع الشركات المصنعة؛ لبحث توفير كميات العدادات وفقاً للاحتياجات مع زيادة نسبة المكون المحلى.
قالت المصادر، إنَّ الحكومة تمضى بخطى سريعة في تنفيذ خطتها لتوطين صناعة تتطلب مليارات الجنيهات سنوياً لتوفيرها،حتى تقلص الواردات و تنفذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، وتقليل الفواتير الدولارية لمنتجات من الممكن تصنيعها فى مصر.
MENAFN16092023000202011048ID1107082032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.