“الكهرباء” تستهدف تغيير 5 ملايين عداد قديم خلال 3 سنوات

تستهدف الشركة القابضة للكهرباء التوسع في استبدال العدادات التقليدية“الميكانيكية والديجيتال” بعدادات أخرى ذكية بشركات توزيع الكهرباء.

وقالت مصادر بالشركة القابضة لـ”البورصة” إنه من المستهدف أن يتم تركيب أكثر من 930 ألف عداد لكبار المشتركين وشبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب عدادات ذكية لكافة الأنشطة بأحياء الزيتون والمطرية وعين شمس وغرب الإسكندرية ودمياط بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون“الجايكا”.

وأوضحت المصادر أنه سيتم استكمال تركيب نحو 1.4 مليون عداد ضمن المشروع التجريبي للعدادات الذكية وباقي الأغراض“الأحادي”، وكذلك سيتم تركيب أكثر من 1.1 مليون عداد كهرباء ذكي للمشتركين في الجهد المنخفض بالمنازل والمحلات التجارية وفقاً لاستراتيجية تعدها شركات توزيع الكهرباء.

وذكرت المصادر، أن مسؤولي الشركة القابضة للكهرباء عقدوا اجتماعات عديدة مع الشركات المصرية العاملة في مجال عدادات الكهرباء لبحث زيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع العدادات لتتجاوز 70% من 40% حاليا.

وذكرت المصادر، أن الحكومة بدأت في تركيب العدادات مسبقة الدفع منذ سنوات، لكنها ستتوسع فى تركيبها، خلال الفترة الحالية، وحال وجود تلف في أي عداد تقليدي يتم استبداله بآخر مسبق الدفع – يختلف عن العداد الذكي-، وسيتم إحلال وتكهين جميع عدادات الكهرباء التقليدية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر، أن الحكومة تسعى لتأمين احتياجات مصر من العدادات مسبقة الدفع، وستعتمد على شركات القطاع الخاص المحلية فى تنفيذ خطتها، وتم عقد عدد من الاجتماعات التشاورية مع الشركات المصنعة؛ لبحث توفير كميات العدادات وفقاً للاحتياجات مع زيادة نسبة المكون المحلى.

قالت المصادر، إنَّ الحكومة تمضى بخطى سريعة في تنفيذ خطتها لتوطين صناعة تتطلب مليارات الجنيهات سنوياً لتوفيرها،حتى تقلص الواردات و تنفذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، وتقليل الفواتير الدولارية لمنتجات من الممكن تصنيعها فى مصر.