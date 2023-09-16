“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند“A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة

“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند“A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة
التاريخ
9/16/2023 2:16:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى”A/A-1′′ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، أن تأكيدها لتصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط، كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 – 2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.
كما أشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة العربية السعودية بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية (المملكة 2030) الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.
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