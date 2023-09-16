ارتفاع الإنتاج والواردات الصينية من النفط الخام في شهر أغسطس

وأوضحت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاءات – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أن البلاد قد أنتجت 17.47 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بزيادة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.

وذكر أن إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام بلغ 52.8 مليون طن، بزيادة 30.9 بالمئة عن العام الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن البلاد قامت بتكرير 64.69 مليون طن من النفط الخام في الفترة نفسها، بزيادة 19.6 بالمئة عن الفترة نفسها من 2022.





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