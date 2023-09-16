ارتفاع الإنتاج والواردات الصينية من النفط الخام في شهر أغسطس

ارتفاع الإنتاج والواردات الصينية من النفط الخام في شهر أغسطس
التاريخ
9/16/2023 2:16:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
سجل الإنتاج والتكرير والواردات الصينية من النفط الخام توسعا قويا في شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات رسمية.
وأوضحت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاءات – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أن البلاد قد أنتجت 17.47 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بزيادة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.
وذكر أن إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام بلغ 52.8 مليون طن، بزيادة 30.9 بالمئة عن العام الماضي.
وأظهرت البيانات أيضا أن البلاد قامت بتكرير 64.69 مليون طن من النفط الخام في الفترة نفسها، بزيادة 19.6 بالمئة عن الفترة نفسها من 2022.
أ ش أ
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