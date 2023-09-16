“الدلتا للسكر” .. جاذبية يدعمها الطلب والأسعار

زادت أسعار بيع السكر المتعاقد عليها بين شركة الدلتا للسكر والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمعدل نمو سنوى 45%، لتصل إلى 14.5 ألف جنيه للطن خلال الربع الثانى من العام الجارى، بينما وصل سعر البيع“الحر” بالسوق إلى 17.5 ألف جنيه بمعدل نمو سنوى 76% بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقبل أسبوعين بلغ سعر السكر فى أول تداول له في البورصة المصرية للسلع 24.5 ألف جنيه للطن بينما يتجاوز سعره في أسواق التجزئة 30 جنيها للكيلو.

وبحسب تقرير لبحوث شركة مباشر، صادر فى أغسطس الماضى، بلغت القيمة العادلة لسهم“الدلتا للسكر” نحو 56.6 جنيه مقابل سعر سوقى عند 44.9 جنيه بختام تعاملات الخميس الماضى.

كما يدعم التوقعات الإيجابية، حالة مستويات الطلب بالسوق حاليًا، والتي سمحت بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وعدم وجود سحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة، وفقًا لما ذكرته الشركة فى إفصاح رسمى.

ويشهد سوق السكر عالميًا حالة تذبذب بسبب اتجاه الهند للحد من الصادرات حتى نهاية يونيو 2024، بسبب ظاهرة النينيو وتأثيرها على هطول الأمطار ورى محاصيل السكر.

وتضاعف صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول حيث بلغ 1.08 مليار جنيه، مقارنة بربح 544 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.