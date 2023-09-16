“الدلتا للسكر” .. جاذبية يدعمها الطلب والأسعار

“الدلتا للسكر” .. جاذبية يدعمها الطلب والأسعار
التاريخ
9/16/2023 2:16:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تشير التوقعات الخاصة بصناعة السكر، إلى أخبار إيجابية للمنتجين، بعدما لامست أسعار السكر مستويات تاريخية منذ بداية موسم الإنتاج الذى شهد متغيرات على الصعيد العالمى تخدم المنتج المصرى.
زادت أسعار بيع السكر المتعاقد عليها بين شركة الدلتا للسكر والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمعدل نمو سنوى 45%، لتصل إلى 14.5 ألف جنيه للطن خلال الربع الثانى من العام الجارى، بينما وصل سعر البيع“الحر” بالسوق إلى 17.5 ألف جنيه بمعدل نمو سنوى 76% بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وقبل أسبوعين بلغ سعر السكر فى أول تداول له في البورصة المصرية للسلع 24.5 ألف جنيه للطن بينما يتجاوز سعره في أسواق التجزئة 30 جنيها للكيلو.
وبحسب تقرير لبحوث شركة مباشر، صادر فى أغسطس الماضى، بلغت القيمة العادلة لسهم“الدلتا للسكر” نحو 56.6 جنيه مقابل سعر سوقى عند 44.9 جنيه بختام تعاملات الخميس الماضى.
كما يدعم التوقعات الإيجابية، حالة مستويات الطلب بالسوق حاليًا، والتي سمحت بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وعدم وجود سحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة، وفقًا لما ذكرته الشركة فى إفصاح رسمى.
ويشهد سوق السكر عالميًا حالة تذبذب بسبب اتجاه الهند للحد من الصادرات حتى نهاية يونيو 2024، بسبب ظاهرة النينيو وتأثيرها على هطول الأمطار ورى محاصيل السكر.
وتضاعف صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول حيث بلغ 1.08 مليار جنيه، مقارنة بربح 544 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
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