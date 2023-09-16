عودة الأجانب تعزز التوقعات باختراق مؤشر البورصة مستوى 20 ألف نقطة

رجح متعاملون بالبورصة استمرار صعود المؤشر الرئيسي، فى ظل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وضخ عدد من الشركات لاستثمارات جديدة واستكمال توسعاتها بالسوق المصرية، وبالتزامن أيضا مع عودة ظهور المستثمرين الأجانب بالسوق.

وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 عند مستوى 19540 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.85%، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 3839 نقطة.

وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنهاية التعاملات، بنحو 1.12% إلى مستوى 23530 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليستقر عند مستوى 5649 نقطة.

قال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن أسهم البورصة أصبحت أفضل أدوات التحوط خلال الفترة الماضية، لمواجهة التضخم، مما ساهم فى ظهور موجة شرائية قوية أدت لصعود المؤشرات نحو مستويات قياسية غير مسبوقة.

وتابع عبد الحكيم أن ظهور القوة الشرائية بقوة خلال الأسابيع الماضية، يؤهل المؤشر إلى استكمال الصعود و الوصول إلى مستوى 20000 نقطة على المدى المتوسط.

وأوضح أن المحفز الرئيسى خلال المرحلة الحالية هو تقدم الحكومة فى برنامج الطروحات وبيع حصص من الشركات التابعة لها، مما يعطى ثقة للمستثمر بقوة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية، والمساهمة فى جذب استثمارات وسيولة جديدة.

ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم ذات الأصول القوية والتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية خلال المرحلة القادمة.





و شهد السوق قيم تداولات بنحو 21.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 3.5 مليار ورقة مالية، بتنفيذ 359 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 14.1 مليار جنيه وكمية تداولات 4.2 مليار ورقة مالية، عبر 410 آلاف عملية، ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 1.11% إلى مستوى 1.314 تريليون جنيه.

قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، إن استمرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى 19500 نقطة، يدفعه لاستهداف مستويات 20000 نقطة خلال الأسابيع القادمة، وفى حالة اختراق هذه القمة سيصل إلى مستوى 22000 نقطة.

وأرجع حسن الأداء الإيجابى للمؤشرات خلال الأسابيع الماضية إلى الأنباء الإيجابية على بعض الشركات فى القطاعات الرئيسية والممثلة بقوة فى سوق الأوراق المالية، وإطلاق مشاريع واستثمارات جديدة لبعض الشركات، كذلك الأنباء عن تقدم برنامج الطروحات، مما يساهم فى ضخ سيولة جديدة بالأسواق.

أضاف أن الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يعطى ثقة للمستثمرين فى ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن هذه العوامل أدت إلى معاودة دخول عدد من المستثمرين الأجانب إلى السوق بعد خروج ضخم فى الأعوام الماضية، وانتعاش حركة السيولة، خاصة مع الأنباء المتداولة عن مراجعة صندوق النقد واحتمالية تحريك سعر الصرف.

ونصح المستثمرين باستغلال التراجعات فى عمليات التصحيح للشراء وزيادة المراكز المالية والابتعاد عن الشراء بالهامش.

وسجلت تعاملات الأجانب صافى بيع بقيمة 150.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 7.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، واتجه العرب، نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 11.5 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 6.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 96.52% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 3.48% من التعاملات.