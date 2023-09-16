عودة الأجانب تعزز التوقعات باختراق مؤشر البورصة مستوى 20 ألف نقطة

(MENAFN- Al-BoNews)
عبد الحكيم: الأسهم أفضل أداة للتحوط ضد التضخم
رجح متعاملون بالبورصة استمرار صعود المؤشر الرئيسي، فى ظل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وضخ عدد من الشركات لاستثمارات جديدة واستكمال توسعاتها بالسوق المصرية، وبالتزامن أيضا مع عودة ظهور المستثمرين الأجانب بالسوق.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 عند مستوى 19540 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.85%، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 3839 نقطة.
وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنهاية التعاملات، بنحو 1.12% إلى مستوى 23530 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليستقر عند مستوى 5649 نقطة.
قال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن أسهم البورصة أصبحت أفضل أدوات التحوط خلال الفترة الماضية، لمواجهة التضخم، مما ساهم فى ظهور موجة شرائية قوية أدت لصعود المؤشرات نحو مستويات قياسية غير مسبوقة.
وتابع عبد الحكيم أن ظهور القوة الشرائية بقوة خلال الأسابيع الماضية، يؤهل المؤشر إلى استكمال الصعود و الوصول إلى مستوى 20000 نقطة على المدى المتوسط.
وأوضح أن المحفز الرئيسى خلال المرحلة الحالية هو تقدم الحكومة فى برنامج الطروحات وبيع حصص من الشركات التابعة لها، مما يعطى ثقة للمستثمر بقوة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية، والمساهمة فى جذب استثمارات وسيولة جديدة.
ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم ذات الأصول القوية والتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية خلال المرحلة القادمة.
حسن: الاستقرار السياسى يجذب استثمارات للسوق
و شهد السوق قيم تداولات بنحو 21.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 3.5 مليار ورقة مالية، بتنفيذ 359 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 14.1 مليار جنيه وكمية تداولات 4.2 مليار ورقة مالية، عبر 410 آلاف عملية، ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 1.11% إلى مستوى 1.314 تريليون جنيه.
قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، إن استمرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى 19500 نقطة، يدفعه لاستهداف مستويات 20000 نقطة خلال الأسابيع القادمة، وفى حالة اختراق هذه القمة سيصل إلى مستوى 22000 نقطة.
وأرجع حسن الأداء الإيجابى للمؤشرات خلال الأسابيع الماضية إلى الأنباء الإيجابية على بعض الشركات فى القطاعات الرئيسية والممثلة بقوة فى سوق الأوراق المالية، وإطلاق مشاريع واستثمارات جديدة لبعض الشركات، كذلك الأنباء عن تقدم برنامج الطروحات، مما يساهم فى ضخ سيولة جديدة بالأسواق.
أضاف أن الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يعطى ثقة للمستثمرين فى ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن هذه العوامل أدت إلى معاودة دخول عدد من المستثمرين الأجانب إلى السوق بعد خروج ضخم فى الأعوام الماضية، وانتعاش حركة السيولة، خاصة مع الأنباء المتداولة عن مراجعة صندوق النقد واحتمالية تحريك سعر الصرف.
ونصح المستثمرين باستغلال التراجعات فى عمليات التصحيح للشراء وزيادة المراكز المالية والابتعاد عن الشراء بالهامش.
وسجلت تعاملات الأجانب صافى بيع بقيمة 150.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 7.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، واتجه العرب، نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 11.5 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 6.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت الأسهم على 96.52% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 3.48% من التعاملات.
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