حزمة رابعة للحماية الاجتماعية خلال 18 شهراً

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بتطبيق حزمة للحماية الاجتماعية، هى الرابعة فى آخر 18 شهرًا.

وقال السيسى خلال مؤتمر أثناء زيارته لمحافظة بنى سويف، إن الحكومة وافقت على مضاعفة علاوة غلاء المعيشة، التى تم إقرارها للمرة الأولى فى أكتوبر 2022، لتصل إلى 600 جنيه مقابل 300 جنيه.

وهى علاوة مقطوعة يحصل عليها العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وأيضًا أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون شخص.

وكذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من“3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، وكذلك سيتم رفع حد الإعفاء الضريبى بنحو 25% من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، .

وأشار السيسى إلى أن تلك الخطوة استجابة لأصوات المصريين، واستشعارًا لاحتياجاتهم، ولم يكشف عن تكلفة الإجراءات.

وعانت مصر من أزمة اقتصادية فقد فيها الجنيه أكثر من 50% من قيمته، تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من موجة تشديد نقدى هى الأعنف منذ سنوات من قبل البنوك المركزية الكبرى لكبح التضخم.

وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم خلال أغسطس الماضى إلى 39.7% على أساس سنوى، وهو أعلى مستوى منذ الثمانينيات بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.

وعمدت مصر لتعزيز الحماية الاجتماعية فى أوقات ارتفاع التضخم وقبل الإصلاحات التى تنعكس على مستوى معيشة المواطنين، على رأسها تعزيز مرونة سعر الصرف الذى يعد مطلب أساسى لاستكمال صندوق النقد مراجعاتها للاقتصاد المصرى.

وفى أكتوبر الماضى 2022، تبنت مصر حزمة تكلفتها 67 مليار جنيه، فيما أقرت فى مارس حزمة أكبر بقيمة 150 مليار جنيه، ولم يتأثر عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى الذى استقر عند 6.1% من الناتج المحلى، فى ظل تمويل تلك الحزم من الاحتياطيات فى الموازنة، وكانت أقرت حزمة مماثلة مع بداية العام المالى الماضى.

وخفضت الحكومة الاحتياطى العام فى موازنة العام المالى 2023-2024، إلى 81 مليار جنيه مقابل 94.1 مليار جنيه، بموازنة العام المالى الماضى، بعد احتساب الاعتماد الاضافى.

وشملت الإجراءات التى أعلنها السيسى، زيادة المخصصات المالية الممنوحة لأصحاب المعاشات ضمن المستفيدين من“تكافل وكرامة” بنحو 15%.

ووجه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

وتضمنت الإجراءات قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2024.

وشملت أيضًا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، لـ”البورصة”، إنه سيتم دراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسى، وتقديم كل سبل الدعم للمزارعين وعملاء البنك.

وخلال عام 2021، أطلق البنك مبادرتين لتسوية الديون المتعثرة لصغار المزارعين ونتج عنهما تسوية المديونيات بين 25 ألفا و10 ملايين جنيه، واستفاد منها نحو 8776 شخصا.

وأعاد البنك هيكلة وتسوية القروض الإنتاجية ذات الفوائد المرتفعة لنحو 131 ألف عميل، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين بحسب بيانات سابقة للبنك.