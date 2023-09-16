حزمة رابعة للحماية الاجتماعية خلال 18 شهراً

(MENAFN- Al-BoNews) رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 4 آلاف جنيه ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة وزيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بتطبيق حزمة للحماية الاجتماعية، هى الرابعة فى آخر 18 شهرًا.
وقال السيسى خلال مؤتمر أثناء زيارته لمحافظة بنى سويف، إن الحكومة وافقت على مضاعفة علاوة غلاء المعيشة، التى تم إقرارها للمرة الأولى فى أكتوبر 2022، لتصل إلى 600 جنيه مقابل 300 جنيه.
وهى علاوة مقطوعة يحصل عليها العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وأيضًا أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون شخص.
وكذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من“3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، وكذلك سيتم رفع حد الإعفاء الضريبى بنحو 25% من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، .
وأشار السيسى إلى أن تلك الخطوة استجابة لأصوات المصريين، واستشعارًا لاحتياجاتهم، ولم يكشف عن تكلفة الإجراءات.
وعانت مصر من أزمة اقتصادية فقد فيها الجنيه أكثر من 50% من قيمته، تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من موجة تشديد نقدى هى الأعنف منذ سنوات من قبل البنوك المركزية الكبرى لكبح التضخم.
وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم خلال أغسطس الماضى إلى 39.7% على أساس سنوى، وهو أعلى مستوى منذ الثمانينيات بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
وعمدت مصر لتعزيز الحماية الاجتماعية فى أوقات ارتفاع التضخم وقبل الإصلاحات التى تنعكس على مستوى معيشة المواطنين، على رأسها تعزيز مرونة سعر الصرف الذى يعد مطلب أساسى لاستكمال صندوق النقد مراجعاتها للاقتصاد المصرى.
وفى أكتوبر الماضى 2022، تبنت مصر حزمة تكلفتها 67 مليار جنيه، فيما أقرت فى مارس حزمة أكبر بقيمة 150 مليار جنيه، ولم يتأثر عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى الذى استقر عند 6.1% من الناتج المحلى، فى ظل تمويل تلك الحزم من الاحتياطيات فى الموازنة، وكانت أقرت حزمة مماثلة مع بداية العام المالى الماضى.
وخفضت الحكومة الاحتياطى العام فى موازنة العام المالى 2023-2024، إلى 81 مليار جنيه مقابل 94.1 مليار جنيه، بموازنة العام المالى الماضى، بعد احتساب الاعتماد الاضافى.
وشملت الإجراءات التى أعلنها السيسى، زيادة المخصصات المالية الممنوحة لأصحاب المعاشات ضمن المستفيدين من“تكافل وكرامة” بنحو 15%.
ووجه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
وتضمنت الإجراءات قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2024.
وشملت أيضًا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، لـ”البورصة”، إنه سيتم دراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسى، وتقديم كل سبل الدعم للمزارعين وعملاء البنك.
وخلال عام 2021، أطلق البنك مبادرتين لتسوية الديون المتعثرة لصغار المزارعين ونتج عنهما تسوية المديونيات بين 25 ألفا و10 ملايين جنيه، واستفاد منها نحو 8776 شخصا.
وأعاد البنك هيكلة وتسوية القروض الإنتاجية ذات الفوائد المرتفعة لنحو 131 ألف عميل، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين بحسب بيانات سابقة للبنك.
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