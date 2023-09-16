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“موبكو” ..فروق العملة تولد مزيدا من الأرباح

9/16/2023 2:16:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تسبب امتلاك شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” لصافى أصول بعملات أجنبية، لطفرة غير مسبوقة بمعدل أرباح فروق العملة بنهاية النصف الأول، لترتفع بأكثر من 20 ضعفًا على أساس سنوى.

وفى ظل استمرار التوقعات بتخفيض آخر لسعر العملة المحلية أمام الأجنبية يمكن لأداء الشركة استكمال الطفرات، على الرغم من تحديات النشاط الرئيسى، حيث عاد متوسط أسعار اليوريا العالمية إلى 340.8 دولار للطن بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بمتوسط بلغ 797.6 دولار للطن فى نفس الفترة من العام الماضى بحسب بيانات البنك الدولى.

وارتفعت إيرادات البيع المحققة بالجنيه المصرى بنهاية يونيو الماضى، بنسبة 8% إلى 9.4 مليار جنيه، مقابل 8.71 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2022، بدافع من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

وحددت بحوث العربى الأفريقي سعرا مستهدفا للسهم فى تقرير صدر فى يونيو الماضى بلغ 128.6 جنيه مقابل سعر سوقى بلغ 99.7 جنيه حينها، مع توصية بالشراء لكن بتحفظ.

فيما ذكرت بحوث مباشر، فى تقرير مطلع الشهر الجارى، أن سهم“موبكو” يتداول عن مضاعف ربحية لآخر 12 شهراً قدره 7 مرات.

سجلت الشركة صافي ربح بلغ 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 3.73 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

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