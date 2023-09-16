“موبكو” ..فروق العملة تولد مزيدا من الأرباح

“موبكو” ..فروق العملة تولد مزيدا من الأرباح
التاريخ
9/16/2023 2:16:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تسبب امتلاك شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” لصافى أصول بعملات أجنبية، لطفرة غير مسبوقة بمعدل أرباح فروق العملة بنهاية النصف الأول، لترتفع بأكثر من 20 ضعفًا على أساس سنوى.
وفى ظل استمرار التوقعات بتخفيض آخر لسعر العملة المحلية أمام الأجنبية يمكن لأداء الشركة استكمال الطفرات، على الرغم من تحديات النشاط الرئيسى، حيث عاد متوسط أسعار اليوريا العالمية إلى 340.8 دولار للطن بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بمتوسط بلغ 797.6 دولار للطن فى نفس الفترة من العام الماضى بحسب بيانات البنك الدولى.
وارتفعت إيرادات البيع المحققة بالجنيه المصرى بنهاية يونيو الماضى، بنسبة 8% إلى 9.4 مليار جنيه، مقابل 8.71 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2022، بدافع من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
وحددت بحوث العربى الأفريقي سعرا مستهدفا للسهم فى تقرير صدر فى يونيو الماضى بلغ 128.6 جنيه مقابل سعر سوقى بلغ 99.7 جنيه حينها، مع توصية بالشراء لكن بتحفظ.
فيما ذكرت بحوث مباشر، فى تقرير مطلع الشهر الجارى، أن سهم“موبكو” يتداول عن مضاعف ربحية لآخر 12 شهراً قدره 7 مرات.
سجلت الشركة صافي ربح بلغ 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 3.73 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
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