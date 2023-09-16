سهم ((الدلتا للسكر)) يزداد حلاوة فى توقعات مراكز البحوث

توقعت المراكز البحثية أداء إيجابيا لشركة الدلتا للسكر خلال العام الجاري بعدما شهدت الأسعار ارتفاعًا مما يصب في صالح الأداء المالي للشركة، بعدما بلغ سعر السكر فى أول تداول له في البورصة المصرية للسلع 24.5 ألف جنيه للطن بينما يتجاوز سعره في أسواق التجزئة 30 جنيها للكيلو.

ورجحت بحوث عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، أن تحقق الشركة قفزة بأرباحها بنهاية العام لتصل إلى تسجيل صافي أرباح سيتراوح بين 1.8 إلى ملياري جنيه.

وتابع التقرير، أن معدل النمو السنوي للإيرادات سجل 41% بدعم زيادة الوحدات المباعة بسبب زيادة مساحات الأراضي لزراعة البنجر، وارتفاع الأسعار أيضا بسبب الموجة التضخمية العالمية خاصة أن الحكومة المصرية بداية من شهر يناير الماضى اتخذت قرارا بمنع التصدير حفاظًا على الاستهلاك المحلي مع استيراد الباقي لسد فجوة الطلب.

وترى البحوث أن نتائج الأعمال للشركة جاءت متسقة مع القطاع ومستجداته بالإضافة إلى أهميته القصوى في القطاع الغذائي والذي يجعله يتسم بعدم مرونته من الناحية الاقتصادية.

وارتفع صافي الأرباح المجمعة للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 100% لتحقق أكثر من 1.08 مليار جنيه مقارنة مع نحو 544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ونمت مبيعات الشركة بنسبة 41.1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مسجلة ما يزيد على 3.5 مليار جنيه مقابل نحو 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجعت البحوث، نتائج الأعمال إلى زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، وارتفاع الأسعار المحلية للسكر بالإضافة إلى تحقيق إيرادات جديدة من تكرير السكر مع ارتفاع إيرادات الفوائد الدائنة وعلى عكس المتوقع انخفاض مصروفات التمويل.

وقال أحمد أمين مدير قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية أرقام وأسواق، إن سهم الدلتا للسكر شهد أداءً إيجابيًا من يونيو 2022، وعلى الرغم من الانخفاضات التى يشهدها السهم إلى مستويات 40 جنيها بعد ملامسته الـ46 جنيها إلا أن المستهدفات الحقيقية للسهم تتراوح بين 50 و 65 جنيها للسهم الواحد.

قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن سهم الدلتا للسكر باتجاه صاعد، مؤكدًا أن السهم ذو مستهدفات قوية وأول مستهدف له بعد تخطى مستوى 46 جنيها هو الـ50 جنيها ثم الـ56 جنيها.

وأضاف فريج، أن يجب على المستثمرين استغلال أى انخفاضات لبناء مراكز، مشيرًا أن كسر مستويات الـ 40 جنيها هو مشكلة نظرًا لأن المستهدفات الفعلية للسهم من المفترض أن تكون عند 50 جنيها وأعلى.

وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين، إن شركة الدلتا للسكر تحقق طفرة في نتائج أعمالها النصف سنوية ليرتفع كل من معدلات إيرادات وأرباح الدلتا للسكر بمعدلات غير مسبوقة تتخطى 41% و 100%.

وأرجعت مارينا وليم محلل القطاع الاستهلاكي بالأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاع التدريجي في مبيعات الدلتا للسكر إلى الموسمية المقترنة بارتفاع أسعار السلع العالمية، حيث عادة ما يكون الربع الثاني من العام هو الأعلى على مدار العام بأكمله تاريخيًا، في حين أن الارتفاع السنوي مدعوم بارتفاع الأسعار العالمية.

وأشارت إلى أن الديناميكيات العالمية والمحلية تصب في صالح شركة الدلتا للسكر، مما يرفع مبيعاتها إلى مستويات قياسية، متوقعة أن الفترة المتبقية من عام 2023 ستكون إيجابية للشركة نظرًا لاستمرار ارتفاع أسعار السكر العالمية بالتزامن مع احتمالية ترجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب تقرير لبحوث شركة مباشر، صادر فى أغسطس الماضى، بلغت القيمة العادلة لسهم“الدلتا للسكر” نحو 56.6 جنيه مقابل سعر سوقى عند 44.9 جنيه بختام تعاملات الخميس الماضى.

كما يدعم التوقعات الإيجابية، حالة مستويات الطلب بالسوق حاليًا، والتي سمحت بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وعدم وجود سحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة، وفقًا لما ذكرته الشركة فى إفصاح رسمى.

ويشهد سوق السكر عالميًا حالة تذبذب بسبب اتجاه الهند للحد من الصادرات حتى نهاية يونيو 2024، بسبب ظاهرة النينيو وتأثيرها على هطول الأمطار ورى محاصيل السكر.

وتضاعف صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول حيث بلغ 1.08 مليار جنيه، مقارنة بربح 544 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.