سهم ((الدلتا للسكر)) يزداد حلاوة فى توقعات مراكز البحوث

(MENAFN- Al-BoNews) ((عربية أونلاين)) تتوقع ملياري جنيه صافي أرباح الشركة بالعام الجاري
توقعت المراكز البحثية أداء إيجابيا لشركة الدلتا للسكر خلال العام الجاري بعدما شهدت الأسعار ارتفاعًا مما يصب في صالح الأداء المالي للشركة، بعدما بلغ سعر السكر فى أول تداول له في البورصة المصرية للسلع 24.5 ألف جنيه للطن بينما يتجاوز سعره في أسواق التجزئة 30 جنيها للكيلو.
ورجحت بحوث عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، أن تحقق الشركة قفزة بأرباحها بنهاية العام لتصل إلى تسجيل صافي أرباح سيتراوح بين 1.8 إلى ملياري جنيه.
وتابع التقرير، أن معدل النمو السنوي للإيرادات سجل 41% بدعم زيادة الوحدات المباعة بسبب زيادة مساحات الأراضي لزراعة البنجر، وارتفاع الأسعار أيضا بسبب الموجة التضخمية العالمية خاصة أن الحكومة المصرية بداية من شهر يناير الماضى اتخذت قرارا بمنع التصدير حفاظًا على الاستهلاك المحلي مع استيراد الباقي لسد فجوة الطلب.
وترى البحوث أن نتائج الأعمال للشركة جاءت متسقة مع القطاع ومستجداته بالإضافة إلى أهميته القصوى في القطاع الغذائي والذي يجعله يتسم بعدم مرونته من الناحية الاقتصادية.
وارتفع صافي الأرباح المجمعة للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 100% لتحقق أكثر من 1.08 مليار جنيه مقارنة مع نحو 544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. أمين: السهم يستهدف كسر مستوى 50 جنيها إلى65 جنيها
ونمت مبيعات الشركة بنسبة 41.1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مسجلة ما يزيد على 3.5 مليار جنيه مقابل نحو 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت البحوث، نتائج الأعمال إلى زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، وارتفاع الأسعار المحلية للسكر بالإضافة إلى تحقيق إيرادات جديدة من تكرير السكر مع ارتفاع إيرادات الفوائد الدائنة وعلى عكس المتوقع انخفاض مصروفات التمويل.
وقال أحمد أمين مدير قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية أرقام وأسواق، إن سهم الدلتا للسكر شهد أداءً إيجابيًا من يونيو 2022، وعلى الرغم من الانخفاضات التى يشهدها السهم إلى مستويات 40 جنيها بعد ملامسته الـ46 جنيها إلا أن المستهدفات الحقيقية للسهم تتراوح بين 50 و 65 جنيها للسهم الواحد.
قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن سهم الدلتا للسكر باتجاه صاعد، مؤكدًا أن السهم ذو مستهدفات قوية وأول مستهدف له بعد تخطى مستوى 46 جنيها هو الـ50 جنيها ثم الـ56 جنيها.
وأضاف فريج، أن يجب على المستثمرين استغلال أى انخفاضات لبناء مراكز، مشيرًا أن كسر مستويات الـ 40 جنيها هو مشكلة نظرًا لأن المستهدفات الفعلية للسهم من المفترض أن تكون عند 50 جنيها وأعلى.
وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين، إن شركة الدلتا للسكر تحقق طفرة في نتائج أعمالها النصف سنوية ليرتفع كل من معدلات إيرادات وأرباح الدلتا للسكر بمعدلات غير مسبوقة تتخطى 41% و 100%. وليم: الديناميكيات العالمية والمحلية تصب في صالح الشركة
وأرجعت مارينا وليم محلل القطاع الاستهلاكي بالأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاع التدريجي في مبيعات الدلتا للسكر إلى الموسمية المقترنة بارتفاع أسعار السلع العالمية، حيث عادة ما يكون الربع الثاني من العام هو الأعلى على مدار العام بأكمله تاريخيًا، في حين أن الارتفاع السنوي مدعوم بارتفاع الأسعار العالمية.
وأشارت إلى أن الديناميكيات العالمية والمحلية تصب في صالح شركة الدلتا للسكر، مما يرفع مبيعاتها إلى مستويات قياسية، متوقعة أن الفترة المتبقية من عام 2023 ستكون إيجابية للشركة نظرًا لاستمرار ارتفاع أسعار السكر العالمية بالتزامن مع احتمالية ترجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار قبل نهاية العام الجاري.
وبحسب تقرير لبحوث شركة مباشر، صادر فى أغسطس الماضى، بلغت القيمة العادلة لسهم“الدلتا للسكر” نحو 56.6 جنيه مقابل سعر سوقى عند 44.9 جنيه بختام تعاملات الخميس الماضى.
كما يدعم التوقعات الإيجابية، حالة مستويات الطلب بالسوق حاليًا، والتي سمحت بقيام إدارة الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى توافر السيولة وعدم وجود سحب على المكشوف مما ترتب عليه انخفاض الفوائد المدينة، وفقًا لما ذكرته الشركة فى إفصاح رسمى.
ويشهد سوق السكر عالميًا حالة تذبذب بسبب اتجاه الهند للحد من الصادرات حتى نهاية يونيو 2024، بسبب ظاهرة النينيو وتأثيرها على هطول الأمطار ورى محاصيل السكر.
وتضاعف صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول حيث بلغ 1.08 مليار جنيه، مقارنة بربح 544 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.