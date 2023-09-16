السياحة في الاتحاد الأوروبي تحقق أعلى مستوياتها في 10 سنوات

وأوضحت أن عدد الليالي التي قضاها السياح في أماكن الإقامة السياحية في الاتحاد الأوروبي بلغ 1193 مليون ليلة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 12.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وذكرت أن هذا الرقم الذي تم تسجيله العام الجاري أعلى أيضًا بواقع 0.9 بالمئة عما كان عليه في النصف الأول من عام 2019 قبل تفشي الجائحة.

وأشارت الهيئة إلى أن السياح من خارج الاتحاد الأوروبي كانوا هم سبب هذا الاتجاه التصاعدي، مع زيادة بنسبة 22.5 بالمئة في عدد الليالي التي قضاها السياح الأجانب.

فيما حصل السياح الدوليون على خصم 46 بالمئة في جميع الإقامات الليلية.





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