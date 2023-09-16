سعر الصرف يعزز طموحات الأفراد فى التحوط بالأسهم

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات قوية على مدار الأسابيع الماضية حتى سجلت مستويات تاريخية جديدة ووصل مؤشرها الرئيسي إلى 19467 نقطة بدفع من زيادة استثمارات الأفراد تحوطًا من التضخم الذى سجل أعلى مستوياته فى مصر ليصل التضخم الأساسى إلى 40.4% فى أغسطس الماضى مقابل 40.7% فى يوليو.

وحقق رأس المال السوقى أعلى مستوى له منذ نشأة البورصة المصرية متخطياً 1.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 35.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، وبنسبة زيادة 115.6% مقارنة بديسمبر عام 2016.

وذكر متعاملو السوق ومراكز بحثية أن توجه الأفراد للتحوط بالاستثمار فى الأسهم دفع المؤشرات لتلك القمم التاريخية، خاصة مع تزايد الاحتمالات المتعلقة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتوقع تقرير حديث لبنك الاستثمار السويسرى، كريدى سويس، انخفاض قيمة الجنيه بنحو 20%، ولم يستبعد أن يزيد الانخفاض على ذلك فى ظل الأوضاع الحالية، خاصة أن السوق الموازى يسعر وفق خفض 40%.

وقال البنك، فى تقريره، إنَّ توقيت خفض الجنيه لا يزال غير محسوم بنسبة كبيرة، لكنها خطوة لا بد منها، فى ظل عدم استدامة الوضع الحالى، ورهن صندوق النقد الدولى تقديم الدعم باتخاذ تلك الخطوة.

قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن الأفراد باتوا مدركين لأهمية الاستثمار للتحوط من التضخم، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحة أن نهجا بات معمم فى استثمارات الافراد وهو توزيع استثماراتهم بين العقارات، والذهب، بالإضافة إلى الأسهم.

وأضافت أن البورصة تعد استثمارًا جيدًا للتحوط فى الفترة الحالية سواء من خلال الاستثمار المباشر فى الأسهم أو صناديق الاستثمار، موضحة أن تزايد احتمالات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يجذب الأفراد للتحوط بالأصول المطروحة بالبورصة.

وأكدت أن البورصة المصرية باتت جاذبة للاستثمار وعلى الرغم من الارتفاعات التى يشهدها السوق إلا أن الأسهم ما زالت أقل من قيمتها العادلة، وهناك قطاعات واعدة.

وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضى بالبورصة المصرية، بقيمة تداولات 1.9 مليار جنيه، مستحوذا على حصة سوقية بقيمة 18.9%، وحجم تداولات بلغ 9.4 مليون ورقة مالية.

قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الاوراق المالية إن الأفراد يتجهون للاستثمار فى الأسهم منذ فترة وفى تزايد مستمر، ويعتبرون الأسهم من أسهل وأسرع أدوات الاستثمار خاصة أن المجالات الأخرى مثل العقارات، والدولار، والذهب لديها نقاط ضعف تجعل الاستثمار بالأسهم يتفوق عليها.

وأوضح أن قطاع العقارات يواجه ضعفا فى السيولة والمعروض أكثر من الطلب مما يجعل الاستثمار بها أصعب من بالأسهم، كما أن الاستثمار بالدولار والذهب يواجه تذبذبات سعرية مما يجعل الأسهم أسهل طرق الاستثمارأفضل للتحوط.

وأشار الألفى إلى أن من العوامل التى أدت مؤخراً لارتفاع مؤشرات البورصة وتخطيها قمما تاريخية هى دخول الأفراد وزيادة حجم التداولات، ولكن قيمة الأسهم بالسوق المصرى حالياً تعد أقل مما كانت عليه فى عام 2016، وعند مقارنة تقييم السوق الحالى بمستويات ما قبل تخفيض الجنيه المصرى أواخر عام 2016، فهو أقل بنسبة 35% من مضاعف الربحية البالغ 12.7 مرة التى كان يتداول حينها.

وذكر أنه منذ 3 نوفمبر 2016، تراجع الجنيه أكثر من 70% مقابل الدولار، وعند النظر إلى أداء مؤشر السوق من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، فإن الأسهم المصرية لديها الكثير لتعويض خسائرها.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، تتداول أسهم السوق الرئيسى عند مضاعف ربحية يقدر بـ 6.84 مرة، فيما يتداول أسهم المؤشر السبعينى عند مضاعف ربحية 6.9 مرة.

وعزا مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية ووصولها لقمة تاريخية إلى اقتراب تحرير سعر الصرف، موضحًا أن تحوط الأفراد فى الأسهم حل من حلول الحفاظ على القيمة الشرائية للأموال التى تأثرت بمستويات التضخم المرتفعة، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مع مطالبات صندوق النقد الدولى بخفض جديد للجنيه.

وقالت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يشجع التوجه لاستثمارات أخرى غير العقارات موضحًا أن تحوط الأفراد بالأسهم أدى إلى تحسن أداء البورصة المصرية بنسبة 27% منذ بداية العام.

وأوضحت أن أفضل حل لتجنب حدة تحرير سعر الصرف هو الاستثمار فى البورصة المصرية بسبب تحقيق أسهم الشركات أرباح جيدة، وأيضاً تعد البورصة أسرع وأضمن وسيلة للاستثمار بسبب وجود سيولة متوفرة وعائد ومخاطرة محسومة فى حين وجود تذبذب فى حركة أسعار الذهب والدولار.

قال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية إن الأسهم الدولارية ستكون فى مقدمة الأسهم التى يتجه الأفراد للتحوط بها مع اقتراب موعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار،والشركات التى لديها ديون بالدولار سوف تتأثر سلبياً مع تحرير سعر الصرف.

وتوقع زيادة استثمارات الأفراد فى الأسهم كوسيلة احتياطية من تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار فهى تعتبر الأضمن فى الفترة الحالية من الاستثمارات الأخرى، حيث أن البورصة ذات أداء جيد واستطاعت المؤشرات اختراق قمم تاريخية.

وأشار فريج إلى أن البدائل الاستثمارية الأخرى متأثرة بشكل كبير بحالة التضخم، كالعقارات التى يواجه الأفراد صعوبة فى تسييلها خاصة فى الوضع الراهن، والذهب الذى يشهد تباين فى أسعاره لارتباطه بالدولار والأسعار العالمية، حيث يوجد تفاوت بين سعر الذهب فى الصاغة وسعره بالبنك.

وكشف التحليل الفنى لجولد بيليون، أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يبشر بخير بالنسبة للذهب، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فى الأصول التى لا تدر عائدا، وقد تسبب هذا خسائر للذهب خلال العام الماضى، وحدت من أى انتعاش كبير فى المعدن الأصفر حتى الآن فى عام 2023.

وحددت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات قائمة من نحو 12 سهما فى البورصة بمتوسط عائد إجمالى يقدر بنحو 64%، للتحوط ضد أى انخفاض محتمل فى قيمة الجنيه.

وتشمل القائمة 6 أسهم بأسعار رخيصة يمكن أن تستفيد من ضعف الجنيه، وهي: دايس للملابس الجاهزة، القابضة المصرية الكويتية بالجنية، إى إف جى (هيرمس)، وأوراسكوم كونستراكشون، كيما، وأوراسكوم للتنمية مصر.

أما الأسهم الستة الأخرى 6 أسهم المتبقية فهى لشركات فى قطاعات واعدة مع نمو محتمل ويتم تداولها بسعر منخفض مقارنة بقيمتها العادلة أو مقارنة بأقرانها، أو تدفع أرباحًا بانتظام، وهى: جى بى كوربوريشن، ام.ام جروب، بنك التعمير والاسكان، اى فاينانس، ابن سينا فارما، و ايبيكو.

وأضافت الشركة فى تقرير استراتيجية أسهم البورصة المصرية، إن القائمة يمكن أن تكون خياراً للتحوط ضد التضخم، وسعر الفائدة الحقيقى السلبى، وأى انخفاض محتمل فى قيمة الجنيه.

وتعانى مصر من شح العملة الأجنبية، ما تسبب فى تراجع حاد فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما أسهم فى موجة تضخمية كبيرة لم تشهدها البلاد من قبل.

قال محمد عبدالحكيم رئيس قسم التداول بشركة أسطول لتداول الاوراق المالية، إن الأفراد يلجأون إلى التحوط من خلال الاستثمار فى الأصول، موضحًا أن اقتناء الأسهم يعد أقل تكلفة من البدائل الأخرى حيث يعد الاستثمار فى العقارات والذهب أكثر تكلفة من الاستحواذ على أسهم، فالعقارات تحتاج إلى تقييم وعمولات.

وأكد على أن الزيادة فى أحجام التداولات وتحسن أداء المؤشرات فى الوقت الراهن جاء بسبب توجه الأفراد للتحوط من خلال الاسهم والقدرة على المواجهة عند حدوث تحرير سعر العملة.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الاوراق المالية إن وجود زيادة ملحوظة فى مؤشرات البورصة ليست دليل على توجه الأفراد للاستثمار فى سوق الأسهم، ناصحًا بالأسهم التى يكون لها عائد ربحى بالدولار مثل شركة أبو قير للأسمدة وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، بالإضافة إلى الشركات التى تستفيد من إعادة تسعير منتجاتها والتضخم مثل شركة حديد عز المنتجة للصلب.

وأضاف النمر أن الاستثمار فى البورصة أفضل حل فى عند توافر شروط الاستثمار وهى الحفاظ على القيمة الشرعية للأموال وزيادة أموال المستثمر.





كتبت إشراق صلاح الدين وجهاد عاطف