سعر الصرف يعزز طموحات الأفراد فى التحوط بالأسهم

(MENAFN- Al-BoNews) يعقوب: انخفاض قيمة الجنيه جذبت مستثمرين إلى الأوراق المالية
شهدت البورصة المصرية ارتفاعات قوية على مدار الأسابيع الماضية حتى سجلت مستويات تاريخية جديدة ووصل مؤشرها الرئيسي إلى 19467 نقطة بدفع من زيادة استثمارات الأفراد تحوطًا من التضخم الذى سجل أعلى مستوياته فى مصر ليصل التضخم الأساسى إلى 40.4% فى أغسطس الماضى مقابل 40.7% فى يوليو.
وحقق رأس المال السوقى أعلى مستوى له منذ نشأة البورصة المصرية متخطياً 1.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 35.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، وبنسبة زيادة 115.6% مقارنة بديسمبر عام 2016.
وذكر متعاملو السوق ومراكز بحثية أن توجه الأفراد للتحوط بالاستثمار فى الأسهم دفع المؤشرات لتلك القمم التاريخية، خاصة مع تزايد الاحتمالات المتعلقة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتوقع تقرير حديث لبنك الاستثمار السويسرى، كريدى سويس، انخفاض قيمة الجنيه بنحو 20%، ولم يستبعد أن يزيد الانخفاض على ذلك فى ظل الأوضاع الحالية، خاصة أن السوق الموازى يسعر وفق خفض 40%.
وقال البنك، فى تقريره، إنَّ توقيت خفض الجنيه لا يزال غير محسوم بنسبة كبيرة، لكنها خطوة لا بد منها، فى ظل عدم استدامة الوضع الحالى، ورهن صندوق النقد الدولى تقديم الدعم باتخاذ تلك الخطوة. عبدالحكيم: اقتناء الأسهم أقل تكلفة من البدائل الاستثمارية الأخرى
قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن الأفراد باتوا مدركين لأهمية الاستثمار للتحوط من التضخم، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحة أن نهجا بات معمم فى استثمارات الافراد وهو توزيع استثماراتهم بين العقارات، والذهب، بالإضافة إلى الأسهم.
وأضافت أن البورصة تعد استثمارًا جيدًا للتحوط فى الفترة الحالية سواء من خلال الاستثمار المباشر فى الأسهم أو صناديق الاستثمار، موضحة أن تزايد احتمالات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يجذب الأفراد للتحوط بالأصول المطروحة بالبورصة.
وأكدت أن البورصة المصرية باتت جاذبة للاستثمار وعلى الرغم من الارتفاعات التى يشهدها السوق إلا أن الأسهم ما زالت أقل من قيمتها العادلة، وهناك قطاعات واعدة.
وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضى بالبورصة المصرية، بقيمة تداولات 1.9 مليار جنيه، مستحوذا على حصة سوقية بقيمة 18.9%، وحجم تداولات بلغ 9.4 مليون ورقة مالية. فريج: البدائل الاستثمارية متأثرة بشكل كبير بحالة التضخم الاقتصادي
قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الاوراق المالية إن الأفراد يتجهون للاستثمار فى الأسهم منذ فترة وفى تزايد مستمر، ويعتبرون الأسهم من أسهل وأسرع أدوات الاستثمار خاصة أن المجالات الأخرى مثل العقارات، والدولار، والذهب لديها نقاط ضعف تجعل الاستثمار بالأسهم يتفوق عليها.
وأوضح أن قطاع العقارات يواجه ضعفا فى السيولة والمعروض أكثر من الطلب مما يجعل الاستثمار بها أصعب من بالأسهم، كما أن الاستثمار بالدولار والذهب يواجه تذبذبات سعرية مما يجعل الأسهم أسهل طرق الاستثمارأفضل للتحوط.
وأشار الألفى إلى أن من العوامل التى أدت مؤخراً لارتفاع مؤشرات البورصة وتخطيها قمما تاريخية هى دخول الأفراد وزيادة حجم التداولات، ولكن قيمة الأسهم بالسوق المصرى حالياً تعد أقل مما كانت عليه فى عام 2016، وعند مقارنة تقييم السوق الحالى بمستويات ما قبل تخفيض الجنيه المصرى أواخر عام 2016، فهو أقل بنسبة 35% من مضاعف الربحية البالغ 12.7 مرة التى كان يتداول حينها.
وذكر أنه منذ 3 نوفمبر 2016، تراجع الجنيه أكثر من 70% مقابل الدولار، وعند النظر إلى أداء مؤشر السوق من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، فإن الأسهم المصرية لديها الكثير لتعويض خسائرها.
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، تتداول أسهم السوق الرئيسى عند مضاعف ربحية يقدر بـ 6.84 مرة، فيما يتداول أسهم المؤشر السبعينى عند مضاعف ربحية 6.9 مرة. شفيع: اقتراب تحرير سعر الصرف وراء وصول مؤشر البورصة المصرية إلى قمم تاريخية
وعزا مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية ووصولها لقمة تاريخية إلى اقتراب تحرير سعر الصرف، موضحًا أن تحوط الأفراد فى الأسهم حل من حلول الحفاظ على القيمة الشرائية للأموال التى تأثرت بمستويات التضخم المرتفعة، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مع مطالبات صندوق النقد الدولى بخفض جديد للجنيه.
وقالت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يشجع التوجه لاستثمارات أخرى غير العقارات موضحًا أن تحوط الأفراد بالأسهم أدى إلى تحسن أداء البورصة المصرية بنسبة 27% منذ بداية العام.
وأوضحت أن أفضل حل لتجنب حدة تحرير سعر الصرف هو الاستثمار فى البورصة المصرية بسبب تحقيق أسهم الشركات أرباح جيدة، وأيضاً تعد البورصة أسرع وأضمن وسيلة للاستثمار بسبب وجود سيولة متوفرة وعائد ومخاطرة محسومة فى حين وجود تذبذب فى حركة أسعار الذهب والدولار.
قال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية إن الأسهم الدولارية ستكون فى مقدمة الأسهم التى يتجه الأفراد للتحوط بها مع اقتراب موعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار،والشركات التى لديها ديون بالدولار سوف تتأثر سلبياً مع تحرير سعر الصرف.
وتوقع زيادة استثمارات الأفراد فى الأسهم كوسيلة احتياطية من تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار فهى تعتبر الأضمن فى الفترة الحالية من الاستثمارات الأخرى، حيث أن البورصة ذات أداء جيد واستطاعت المؤشرات اختراق قمم تاريخية. حامد: الاستثمار فى البورصة أفضل حل للحفاظ على الأصول
وأشار فريج إلى أن البدائل الاستثمارية الأخرى متأثرة بشكل كبير بحالة التضخم، كالعقارات التى يواجه الأفراد صعوبة فى تسييلها خاصة فى الوضع الراهن، والذهب الذى يشهد تباين فى أسعاره لارتباطه بالدولار والأسعار العالمية، حيث يوجد تفاوت بين سعر الذهب فى الصاغة وسعره بالبنك.
وكشف التحليل الفنى لجولد بيليون، أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يبشر بخير بالنسبة للذهب، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فى الأصول التى لا تدر عائدا، وقد تسبب هذا خسائر للذهب خلال العام الماضى، وحدت من أى انتعاش كبير فى المعدن الأصفر حتى الآن فى عام 2023.
وحددت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات قائمة من نحو 12 سهما فى البورصة بمتوسط عائد إجمالى يقدر بنحو 64%، للتحوط ضد أى انخفاض محتمل فى قيمة الجنيه.
وتشمل القائمة 6 أسهم بأسعار رخيصة يمكن أن تستفيد من ضعف الجنيه، وهي: دايس للملابس الجاهزة، القابضة المصرية الكويتية بالجنية، إى إف جى (هيرمس)، وأوراسكوم كونستراكشون، كيما، وأوراسكوم للتنمية مصر. الألفى: قيمة الأسهم المصرية حالياً أقل من مستويات 2016
أما الأسهم الستة الأخرى 6 أسهم المتبقية فهى لشركات فى قطاعات واعدة مع نمو محتمل ويتم تداولها بسعر منخفض مقارنة بقيمتها العادلة أو مقارنة بأقرانها، أو تدفع أرباحًا بانتظام، وهى: جى بى كوربوريشن، ام.ام جروب، بنك التعمير والاسكان، اى فاينانس، ابن سينا فارما، و ايبيكو.
وأضافت الشركة فى تقرير استراتيجية أسهم البورصة المصرية، إن القائمة يمكن أن تكون خياراً للتحوط ضد التضخم، وسعر الفائدة الحقيقى السلبى، وأى انخفاض محتمل فى قيمة الجنيه.
وتعانى مصر من شح العملة الأجنبية، ما تسبب فى تراجع حاد فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما أسهم فى موجة تضخمية كبيرة لم تشهدها البلاد من قبل.
قال محمد عبدالحكيم رئيس قسم التداول بشركة أسطول لتداول الاوراق المالية، إن الأفراد يلجأون إلى التحوط من خلال الاستثمار فى الأصول، موضحًا أن اقتناء الأسهم يعد أقل تكلفة من البدائل الأخرى حيث يعد الاستثمار فى العقارات والذهب أكثر تكلفة من الاستحواذ على أسهم، فالعقارات تحتاج إلى تقييم وعمولات.
وأكد على أن الزيادة فى أحجام التداولات وتحسن أداء المؤشرات فى الوقت الراهن جاء بسبب توجه الأفراد للتحوط من خلال الاسهم والقدرة على المواجهة عند حدوث تحرير سعر العملة. النمر: أفضل الشركات للاستثمار ذات العائد الدولارري
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الاوراق المالية إن وجود زيادة ملحوظة فى مؤشرات البورصة ليست دليل على توجه الأفراد للاستثمار فى سوق الأسهم، ناصحًا بالأسهم التى يكون لها عائد ربحى بالدولار مثل شركة أبو قير للأسمدة وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، بالإضافة إلى الشركات التى تستفيد من إعادة تسعير منتجاتها والتضخم مثل شركة حديد عز المنتجة للصلب.
وأضاف النمر أن الاستثمار فى البورصة أفضل حل فى عند توافر شروط الاستثمار وهى الحفاظ على القيمة الشرعية للأموال وزيادة أموال المستثمر.
كتبت إشراق صلاح الدين وجهاد عاطف