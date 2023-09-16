هل أصبح البنك المركزي الأوروبي مؤثراً للغاية؟





يقول جان مونيه، أحد الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي، إنه“لا شيء ممكن دون الناس، ولا شيء يدوم دون المؤسسات”.

ربما كان نمو البنك المركزي الأوروبي من بداياته المتواضعة كوصي على العملة الناشئة إلى واحد من القوى العظمى في السياسة الأوروبي، مفاجئاً حتى بالنسبة للتكنوقراطية نفسها.

فبعد أن بلغت المؤسسة عامها الـ25 مؤخراً، أصبحت قوية لحد يجعلها تواجه الآن سؤالاً صعباً مفاده:“هل تدرك المؤسسة متى يمكنها أن تتوقف؟”

يعتبر البنك المركزي الأوروبي فريدا من نوعه، من حيث أنه ليس له سيد سياسي أو نظير مالي. فاستقلاليته مكرسة بموجب معاهدة، أشبه بالدستور بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حسب ما ذكرته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

هذا البنك يضع استقرار الأسعار ضمن أولوياته، وقد يُطلب من صناع السياسات“دعم السياسات الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي”، والتي تشمل النمو والتوظيف، بطريقة مشابهة للتفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، لكن قد تُعزز أيضًا لتشمل سياسات المناخ أو“إزالة المخاطر” في العلاقات مع الصين.

على مدار تاريخ البنك المركزي الأوروبي، تولى المسؤولون عنه مسؤوليات إضافية، واضطروا في كثير من الحالات إلى فعل ذلك.

وفي خضم اضطرابات السوق خلال أزمة الديون السيادية أوائل 2010، هدأ ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك، المستثمرين بتقديم وعود بفعل“كل ما يلزم” لحماية اليورو.

وخلال أزمة“كوفيد”، وتحت قيادة الرئيسة الحالية كريستين لاجارد، اشترى البنك المركزي الأوروبي ديوناً عامة تقدر بـ1.7 تريليون يورو“أي ما يعادل 2 تريليون دولار” لمنع أي تشكك في السيولة المالية لحكومات منطقة اليورو، وأعقب ذلك الإعلان عن برنامج آخر لشراء السندات العام الماضي، عندما آثارت معدلات التضخم المرتفعة تهديدات برفع أسعار الفائدة على السندات الإيطالية.

أصبح البنك المركزي الأوروبي، مقرض الملاذ الأخير لحكومات منطقة اليورو، فهو يبذل قصارى جهده للتأكيد من أن برامجه لشراء السندات مصحوبة بشروط.

والواقع أنه يتعين على المسؤولين الجمع بين تبرير السياسة النقدية والالتزام بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي والحاجة إلى ديون مستدامة ، وذلك لتجنب الحظر الذي تفرضه المعاهدة على تمويل الحكومات.

وعلى هذا النحو،“يجب أن يكون محامو البنك المركزي الأوروبي من بين أكثر المحامين ابتكاراً في العالم”، كما يقول ساندر توردوار من مركز الإصلاح الأوروبي.

فيما يقول فرانشيسكو باباديا، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي، إنه بدلاً من اعتماد الحكومات على مساعدات البنك المركزي، كما يمكن أن يحدث في أي مكان آخر أثناء الأزمات، يفرض البنك المركزي الأوروبي“العقلانية على مستوى الاقتصاد الكلي”.

وفي الوقت الراهن، تدفع الجغرافيا السياسية البنك المركزي الأوروبي للعب دور أكثر حساسية، في خطوط المبادلة مثلاً، حيث يقرر البنك ما إذا كان سيتم إعدادها أم لا.

فإذا كانت البنوك الأوروبية بحاجة ماسة إلى الدولار، مثلاً، يستطيع البنك المركزي الأوروبي مبادلة اليورو بالعملة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تستفيد بولندا من خط مقايضة محدود مع البنك المركزي الأوروبي، لكن المجر لا تستفيد من ذلك.

كما يعترض البنك المركزي الأوروبي، لأسباب قانونية، على محاولات إعادة توجيه بعض حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي- والتي يمكن استخدامها كاحتياطيات من العملات الأجنبية- إلى بنوك التنمية.

مع ذلك، لا يستجيب البنك المركزي الأوروبي للأحداث فحسب، ويمكن ملاحظة ذلك في الترويج لليورو.

وكما قالت لاجارد مؤخراً لـ”ذا إيكونوميست”، إنه“إذا كان هناك مزيد من التجارة باليورو، فيتعين علينا أن نقدم السيولة اللازمة لدعم هذه التجارة، فاليورو الدولي هو قوة للاستقرار”.

يخطط البنك المركزي الأوروبي لاستخدام العملة الرقمية في تعزيز اليورو، وهذه العملة قد تساعد في تسهيل المعاملات الدولية، بالتالي فقد توجه لما هو أبعد من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يقترب بأي حال من إصدار مثل تلك العملة، وهو أكثر قلقاً بشأن الموافقة السياسية.

يشكل تغير المناخ مجالاً آخر يلعب فيه البنك المركزي الأوروبي دوراً.

وباعتبارها الجهة الإشرافية المصرفية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، يتعين عليها أن تعمل على تقييم المخاطر الناشئة.

يقول فرانك إلدرسون، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي:“لم يعد مثيرًا للجدل أن تترجم أزمة المناخ إلى مخاطر مالية، وبالتالي فهي تقع ضمن نطاق تفويضنا”.

وتُظهِر نتائج اختبار الإجهاد المناخي الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي، الذي نُشر في 6 سبتمبر، أن التحول الأسرع في مجال الطاقة سيحد من مخاطر الائتمان التي تواجهها البنوك في الأمد المتوسط، وبالتالي فإن التفكير الأخضر سيوجه على نحو متزايد إدارة المخاطر في المركزي الأوروبي وشراء السندات.

ترى لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي لديه مزيدًا من الأمور لضمان صلاحياته، قائلة إن“جميع الهيئات الأوروبية، من البرلمان الأوروبي إلى الدول الأعضاء، ملتزمة بالأهداف المناخية الواردة في اتفاق باريس”.

تجري الآن مناقشات حول سياسات عديدة إحداها يتعلق بالنسخة الخضراء من عمليات الإقراض المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي، وقد وظفت هذه الأدوات حتى الآن كأدوات للسياسة النقدية، كما تعمل على تشجيع المؤسسات المالية على إقراض الشركات والأسر.

مكمن الخطر في كل هذا، هو فعل البنك المركزي الأوروبي لكثير من الأمور، وعدم رغبة الحكومات الوطنية في تقييد البنك.

والواقع أنه قد يوفر وسيلة لتحقيق أشياء لا يستطيع الساسة تحقيقها، خوفاً من ردود الفعل الشعبية العنيفة.

وكلما تزايدت مغامرات البنك المركزي الأوروبي في المجالات المثيرة للجدل، كلما تعاظم خطر تآكل شرعيته، ويشعر الساسة ومحافظو البنوك المركزية حالياً بالسعادة، لكن هل سيعترض المواطنون يومًا ما على ذلك؟



































