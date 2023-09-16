هل أصبح البنك المركزي الأوروبي مؤثراً للغاية؟

(MENAFN- Al-BoNews) مسؤوليات البنك تتزايد بدءاً من السياسة النقدية إلى الجغرافيا السياسية وصولاً إلى تغير المناخ
يقول جان مونيه، أحد الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي، إنه“لا شيء ممكن دون الناس، ولا شيء يدوم دون المؤسسات”.
ربما كان نمو البنك المركزي الأوروبي من بداياته المتواضعة كوصي على العملة الناشئة إلى واحد من القوى العظمى في السياسة الأوروبي، مفاجئاً حتى بالنسبة للتكنوقراطية نفسها.
فبعد أن بلغت المؤسسة عامها الـ25 مؤخراً، أصبحت قوية لحد يجعلها تواجه الآن سؤالاً صعباً مفاده:“هل تدرك المؤسسة متى يمكنها أن تتوقف؟”
يعتبر البنك المركزي الأوروبي فريدا من نوعه، من حيث أنه ليس له سيد سياسي أو نظير مالي. فاستقلاليته مكرسة بموجب معاهدة، أشبه بالدستور بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حسب ما ذكرته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.
هذا البنك يضع استقرار الأسعار ضمن أولوياته، وقد يُطلب من صناع السياسات“دعم السياسات الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي”، والتي تشمل النمو والتوظيف، بطريقة مشابهة للتفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، لكن قد تُعزز أيضًا لتشمل سياسات المناخ أو“إزالة المخاطر” في العلاقات مع الصين.
على مدار تاريخ البنك المركزي الأوروبي، تولى المسؤولون عنه مسؤوليات إضافية، واضطروا في كثير من الحالات إلى فعل ذلك.
وفي خضم اضطرابات السوق خلال أزمة الديون السيادية أوائل 2010، هدأ ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك، المستثمرين بتقديم وعود بفعل“كل ما يلزم” لحماية اليورو.
وخلال أزمة“كوفيد”، وتحت قيادة الرئيسة الحالية كريستين لاجارد، اشترى البنك المركزي الأوروبي ديوناً عامة تقدر بـ1.7 تريليون يورو“أي ما يعادل 2 تريليون دولار” لمنع أي تشكك في السيولة المالية لحكومات منطقة اليورو، وأعقب ذلك الإعلان عن برنامج آخر لشراء السندات العام الماضي، عندما آثارت معدلات التضخم المرتفعة تهديدات برفع أسعار الفائدة على السندات الإيطالية.
أصبح البنك المركزي الأوروبي، مقرض الملاذ الأخير لحكومات منطقة اليورو، فهو يبذل قصارى جهده للتأكيد من أن برامجه لشراء السندات مصحوبة بشروط.
والواقع أنه يتعين على المسؤولين الجمع بين تبرير السياسة النقدية والالتزام بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي والحاجة إلى ديون مستدامة ، وذلك لتجنب الحظر الذي تفرضه المعاهدة على تمويل الحكومات.
وعلى هذا النحو،“يجب أن يكون محامو البنك المركزي الأوروبي من بين أكثر المحامين ابتكاراً في العالم”، كما يقول ساندر توردوار من مركز الإصلاح الأوروبي.
فيما يقول فرانشيسكو باباديا، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي، إنه بدلاً من اعتماد الحكومات على مساعدات البنك المركزي، كما يمكن أن يحدث في أي مكان آخر أثناء الأزمات، يفرض البنك المركزي الأوروبي“العقلانية على مستوى الاقتصاد الكلي”.
وفي الوقت الراهن، تدفع الجغرافيا السياسية البنك المركزي الأوروبي للعب دور أكثر حساسية، في خطوط المبادلة مثلاً، حيث يقرر البنك ما إذا كان سيتم إعدادها أم لا.
فإذا كانت البنوك الأوروبية بحاجة ماسة إلى الدولار، مثلاً، يستطيع البنك المركزي الأوروبي مبادلة اليورو بالعملة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تستفيد بولندا من خط مقايضة محدود مع البنك المركزي الأوروبي، لكن المجر لا تستفيد من ذلك.
كما يعترض البنك المركزي الأوروبي، لأسباب قانونية، على محاولات إعادة توجيه بعض حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي- والتي يمكن استخدامها كاحتياطيات من العملات الأجنبية- إلى بنوك التنمية.
مع ذلك، لا يستجيب البنك المركزي الأوروبي للأحداث فحسب، ويمكن ملاحظة ذلك في الترويج لليورو.
وكما قالت لاجارد مؤخراً لـ”ذا إيكونوميست”، إنه“إذا كان هناك مزيد من التجارة باليورو، فيتعين علينا أن نقدم السيولة اللازمة لدعم هذه التجارة، فاليورو الدولي هو قوة للاستقرار”.
يخطط البنك المركزي الأوروبي لاستخدام العملة الرقمية في تعزيز اليورو، وهذه العملة قد تساعد في تسهيل المعاملات الدولية، بالتالي فقد توجه لما هو أبعد من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يقترب بأي حال من إصدار مثل تلك العملة، وهو أكثر قلقاً بشأن الموافقة السياسية.
يشكل تغير المناخ مجالاً آخر يلعب فيه البنك المركزي الأوروبي دوراً.
وباعتبارها الجهة الإشرافية المصرفية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، يتعين عليها أن تعمل على تقييم المخاطر الناشئة.
يقول فرانك إلدرسون، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي:“لم يعد مثيرًا للجدل أن تترجم أزمة المناخ إلى مخاطر مالية، وبالتالي فهي تقع ضمن نطاق تفويضنا”.
وتُظهِر نتائج اختبار الإجهاد المناخي الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي، الذي نُشر في 6 سبتمبر، أن التحول الأسرع في مجال الطاقة سيحد من مخاطر الائتمان التي تواجهها البنوك في الأمد المتوسط، وبالتالي فإن التفكير الأخضر سيوجه على نحو متزايد إدارة المخاطر في المركزي الأوروبي وشراء السندات.
ترى لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي لديه مزيدًا من الأمور لضمان صلاحياته، قائلة إن“جميع الهيئات الأوروبية، من البرلمان الأوروبي إلى الدول الأعضاء، ملتزمة بالأهداف المناخية الواردة في اتفاق باريس”.
تجري الآن مناقشات حول سياسات عديدة إحداها يتعلق بالنسخة الخضراء من عمليات الإقراض المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي، وقد وظفت هذه الأدوات حتى الآن كأدوات للسياسة النقدية، كما تعمل على تشجيع المؤسسات المالية على إقراض الشركات والأسر.
مكمن الخطر في كل هذا، هو فعل البنك المركزي الأوروبي لكثير من الأمور، وعدم رغبة الحكومات الوطنية في تقييد البنك.
والواقع أنه قد يوفر وسيلة لتحقيق أشياء لا يستطيع الساسة تحقيقها، خوفاً من ردود الفعل الشعبية العنيفة.
وكلما تزايدت مغامرات البنك المركزي الأوروبي في المجالات المثيرة للجدل، كلما تعاظم خطر تآكل شرعيته، ويشعر الساسة ومحافظو البنوك المركزية حالياً بالسعادة، لكن هل سيعترض المواطنون يومًا ما على ذلك؟