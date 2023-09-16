السعودية وكوبا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

كما بحث الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية (السعودية 2030)، وأهمية دعم المصالح المشتركة، بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار، والرفاه للبلدين والشعبين.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، والتي عقدت في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، حيث أكد في كلمة المملكة إيمان السعودية بالعمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والازدهار والاستقرار.





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