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فرنسا تؤكد أهمية حشد جهود الاتحاد الأوروبي لحل أزمة المهاجرين في جزيرة“لامبيدوزا”

9/16/2023 2:16:14 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن اليوم أهمية حشد جهود الاتحاد الأوروبي لحل أزمة المهاجرين في جزيرة“لامبيدوزا” الايطالية.

وشددت بورن – في تصريح لها على هامش احتفالات فرنسا بأيام التراث الأوروبية – على ضرورة التضامن مع إيطاليا أولا وحشد جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة التدفق القياسي للمهاجرين، مؤكدة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا تطورات الوضع.

وقد شدد أيضا الرئيس الفرنسي أمس الجمعة على“واجب التضامن الأوروبي” مع إيطاليا لمواجهة هذه الأزمة.

يشار إلى أنه بين يومي الاثنين والأربعاء الماضي، وصل حوالي 8500 شخص، أي أكثر من إجمالي سكان جزيرة لامبيدوزا، على متن 199 قاربا، وفقا لأرقام وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. وتم نقل الآلاف من هؤلاء المهاجرين إلى صقلية يوم الجمعة.

وقد أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أن بلادها ستتخذ إجراءات طارئة لمحاربة الهجرة غير الشرعية على خلفية تدفق قياسي للمهاجرين .. وقالت ميلوني في كلمة مصورة لها، أمس /الجمعة/، إن“ضغط الهجرة الذي تتعرض له إيطاليا منذ بداية العام لا يمكن تحمله”.


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