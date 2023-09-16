3 دول تتحدى حظر الاتحاد الأوروبي للمحاصيل الأوكرانية

هذه الإجراءات لن تنطبق على المنتجات الأوكرانية التي تمر عبر أوروبا الشرقية إلى دول ثالثة، ويُتوقع أن يكون تأثير تحرك الاتحاد الأوروبي- إضافة إلى الرد السريع- على الأسواق العالمية محدودًا.

يتمثل دافع الحكومة البولندية وراء حظر المحاصيل الأوكرانية في تعزيز الدعم بين الناخبين الريفيين الذين اشتكوا من انخفاض الأسعار، قبل شهر من الانتخابات المتنازع عليها بشدة.

وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء الحظر، الذي ينطبق أيضًا على رومانيا وبلغاريا، كما كان مقررًا يوم الجمعة، قائلاً إن تشوهات السوق التي أدت إلى القرار الأولي اختفت.

قال الاتحاد الأوروبي إن أوكرانيا وافقت على تطبيق خطوات قانونية، مثل نظام تراخيص التصدير، في غضون 30 يومًا لتجنب زيادة محاصيلها في أوروبا، كما قالت الكتلة إنها ستراقب السوق.

في حين أن انتهاء الحظر قد يحسن العلاقات بين بروكسل وكييف، إلا أنه سيسبب على الأرجح احتكاكًا بين أوكرانيا وجيرانها الغربيين مع استمرار حرب روسيا في البلاد، بحسب وكالة أنباء“بلومبرج”.

وحذرت أوكرانيا، مؤخرًا جارتها بولندا- أحد أقوى حلفائها منذ بدء الحرب قبل 19 شهرًا تقريبًا- من أن فرض حظر أحادي الجانب على واردات الغذاء سيدفعها لتقديم شكوى في منظمة التجارة العالمية.

في الوقت نفسه، قالت سلوفاكيا إنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى لإيجاد حل على مستوى أوروبا يسمح لها برفع الحظر.

كما تتعرض الحكومة المؤقتة في براتيسلافا لضغوط من رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي قبل التصويت في 30 سبتمبر، وقد تعهد فيكو بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وانتقد العقوبات المفروضة ضد روسيا.

تحركت المجر بسرعة أيضًا لإعادة فرض وتوسيع القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية، فقد وقع رئيس الوزراء فيكتور أوربان على أمر تنفيذي يمنع أوكرانيا من بيع 24 منتجًا إلى جارتها، مقارنة بالقيود السابقة التي كانت تنطبق فقط على أربعة منتجات.

فرض الاتحاد الأوروبي هذا الحظر المحدود بعد أن فرضت خمس دول شرق الاتحاد الأوروبي قيودًا على المنتجات الأوكرانية في بداية العام الحالي.