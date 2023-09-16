3 دول تتحدى حظر الاتحاد الأوروبي للمحاصيل الأوكرانية

3 دول تتحدى حظر الاتحاد الأوروبي للمحاصيل الأوكرانية
التاريخ
9/16/2023 2:16:14 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تحدت بولندا والمجر سلوفاكيا، قرار الاتحاد الأوروبي بإنهاء الحظر على واردات المحاصيل من أوكرانيا، قائلة إنها ستمضي قدمًا في فرض قيود أحادية لحماية أسواقها.
هذه الإجراءات لن تنطبق على المنتجات الأوكرانية التي تمر عبر أوروبا الشرقية إلى دول ثالثة، ويُتوقع أن يكون تأثير تحرك الاتحاد الأوروبي- إضافة إلى الرد السريع- على الأسواق العالمية محدودًا.
يتمثل دافع الحكومة البولندية وراء حظر المحاصيل الأوكرانية في تعزيز الدعم بين الناخبين الريفيين الذين اشتكوا من انخفاض الأسعار، قبل شهر من الانتخابات المتنازع عليها بشدة.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء الحظر، الذي ينطبق أيضًا على رومانيا وبلغاريا، كما كان مقررًا يوم الجمعة، قائلاً إن تشوهات السوق التي أدت إلى القرار الأولي اختفت.
قال الاتحاد الأوروبي إن أوكرانيا وافقت على تطبيق خطوات قانونية، مثل نظام تراخيص التصدير، في غضون 30 يومًا لتجنب زيادة محاصيلها في أوروبا، كما قالت الكتلة إنها ستراقب السوق.
في حين أن انتهاء الحظر قد يحسن العلاقات بين بروكسل وكييف، إلا أنه سيسبب على الأرجح احتكاكًا بين أوكرانيا وجيرانها الغربيين مع استمرار حرب روسيا في البلاد، بحسب وكالة أنباء“بلومبرج”.
وحذرت أوكرانيا، مؤخرًا جارتها بولندا- أحد أقوى حلفائها منذ بدء الحرب قبل 19 شهرًا تقريبًا- من أن فرض حظر أحادي الجانب على واردات الغذاء سيدفعها لتقديم شكوى في منظمة التجارة العالمية.
في الوقت نفسه، قالت سلوفاكيا إنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى لإيجاد حل على مستوى أوروبا يسمح لها برفع الحظر.
كما تتعرض الحكومة المؤقتة في براتيسلافا لضغوط من رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي قبل التصويت في 30 سبتمبر، وقد تعهد فيكو بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وانتقد العقوبات المفروضة ضد روسيا.
تحركت المجر بسرعة أيضًا لإعادة فرض وتوسيع القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية، فقد وقع رئيس الوزراء فيكتور أوربان على أمر تنفيذي يمنع أوكرانيا من بيع 24 منتجًا إلى جارتها، مقارنة بالقيود السابقة التي كانت تنطبق فقط على أربعة منتجات.
فرض الاتحاد الأوروبي هذا الحظر المحدود بعد أن فرضت خمس دول شرق الاتحاد الأوروبي قيودًا على المنتجات الأوكرانية في بداية العام الحالي.
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