كوريا الجنوبية تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار للدول الأفريقية

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي (كوافيك)، الذي انطلقت فعالياته يوم 12 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة أربعة أيام في مدينة بوسان الساحلية (بجنوب شرق كوريا الجنوبية)، وفقا لما ذكرته وكالة“إيكوفين” السويسرية اليوم.

وتعهدت كوريا الجنوبية خلال المؤتمر بتقديم حزمة مالية تشمل قروضا منخفضة الفائدة بقيمة 5ر1 مليار دولار من صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي، فضلا عن تمويل بقيمة 3ر4 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الكوري.

وأشارت، وفقا لبيان صادر عن المؤتمر، إلى أن التمويل سيجري إنفاقه على مشروعات تحول الطاقة والزراعة والتعليم.

وعلى هامش المؤتمر، كشف وزير مالية كوريا الجنوبية، تشو كيونج-هو، عن تمويل إضافي بقيمة 24 مليون دولار أمريكي من جانب كوريا الجنوبية إلى البنك الأفريقي للتنمية في الفترة من 2024 إلى 2025، كما وقعت كوريا الجنوبية كذلك اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع رواندا.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة السابعة من مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري ـ الأفريقي عُقد بمشاركة وفود حكومية من 38 دولة أفريقية، وكان موضوع مؤتمر هذا العام“تبني مستقبل مستدام: انتقال عادل للطاقة والتحول الزراعي في أفريقيا”.

ويجري تنظيم هذا المؤتمر كل عامين بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية وبنك الاستيراد والتصدير الكوري والبنك الأفريقي للتنمية.





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