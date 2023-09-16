مصر تستضيف الاجتماعات الدورية لمفوضية المنافسة في“الكوميسا”
التاريخ
9/16/2023 2:14:19 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري؛ الاجتماعات الدورية لمفوضية المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا“الكوميسا” والتي عُقدت خلال الفترة ما بين 10 وحتى 16 سبتمبر.
وأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، على أهمية الدور الذي تلعبه مفوضية المنافسة في تعزيز المنافسة في منطقة الكوميسا.
وأشار إلى حرص جهاز حماية المنافسة المصري على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري.
وأضاف ممتاز أن اختيار مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا لمصر لعقد الاجتماعات الدورية على الرغم من تقدم عدة دول لذلك يؤكد ثقة المفوضية في الدولة المصرية وما تنعم به من أمن واستقرار وريادتها في مجال حماية سياسات المنافسة في المنطقة.
وشهدت الاجتماعات عرض ومناقشة التقارير الخاصة باللجان المنبثقة عن المفوضية كلجان الشئون الاستراتيجية، وتقارير لجان الصياغة القانونية الخاصة بعدد من اللوائح، كما شهدت الفعاليات عقد برنامج تدريبي أعضاء مجلس إدارة المفوضية حول سياسات المنافسة واستخدام الأدلة الاقتصادية والقانونية وآليات واختصاصات مجلس الإدارة والسلطات الممنوحة له.
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