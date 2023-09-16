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مصر تستضيف الاجتماعات الدورية لمفوضية المنافسة في“الكوميسا”

9/16/2023 2:14:19 PM
(MENAFN- Al-BoNews) استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري؛ الاجتماعات الدورية لمفوضية المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا“الكوميسا” والتي عُقدت خلال الفترة ما بين 10 وحتى 16 سبتمبر.

وأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، على أهمية الدور الذي تلعبه مفوضية المنافسة في تعزيز المنافسة في منطقة الكوميسا.

وأشار إلى حرص جهاز حماية المنافسة المصري على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري.

وأضاف ممتاز أن اختيار مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا لمصر لعقد الاجتماعات الدورية على الرغم من تقدم عدة دول لذلك يؤكد ثقة المفوضية في الدولة المصرية وما تنعم به من أمن واستقرار وريادتها في مجال حماية سياسات المنافسة في المنطقة.

وشهدت الاجتماعات عرض ومناقشة التقارير الخاصة باللجان المنبثقة عن المفوضية كلجان الشئون الاستراتيجية، وتقارير لجان الصياغة القانونية الخاصة بعدد من اللوائح، كما شهدت الفعاليات عقد برنامج تدريبي أعضاء مجلس إدارة المفوضية حول سياسات المنافسة واستخدام الأدلة الاقتصادية والقانونية وآليات واختصاصات مجلس الإدارة والسلطات الممنوحة له.

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