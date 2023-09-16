وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد موقف المشروعات الزراعية بالمحافظة
التاريخ
9/16/2023 2:14:19 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية بالمحافظة، وكذلك دعم مزارعيها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.
واستعرض القصير والزملوط – خلال اللقاء – موقف التعاون بين وزارة الزراعة، ومحافظة الوادي الجديد في مجال حصر وتصنيف الأراضي، وذلك في إطار التوسع الأفقي، وزيادة مساحات الأراضي المستصلحة، وضمها الى الرقعة الزراعية، وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الهامة.
كما بحثا الموضوعات المشتركة في زيادة برامج مكافحة الآفات والحشائش لوقاية النباتات والمحاصيل المنزرعة، فضلا عن دعم جهود المحافظة في مجال التقاوي المعتمدة، فضلا عن التوسع في تقديم خدمات الفني للمزارعين بالوادي الجديد.
واستعرض الوزير والمحافظ أيضا خلال اللقاء، سبل دعم وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني بمحافظة الوادي الجديد.
أ ش أ
MENAFN16092023000202011048ID1107082010
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