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وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد موقف المشروعات الزراعية بالمحافظة

9/16/2023 2:14:19 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية بالمحافظة، وكذلك دعم مزارعيها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.

واستعرض القصير والزملوط – خلال اللقاء – موقف التعاون بين وزارة الزراعة، ومحافظة الوادي الجديد في مجال حصر وتصنيف الأراضي، وذلك في إطار التوسع الأفقي، وزيادة مساحات الأراضي المستصلحة، وضمها الى الرقعة الزراعية، وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الهامة.

كما بحثا الموضوعات المشتركة في زيادة برامج مكافحة الآفات والحشائش لوقاية النباتات والمحاصيل المنزرعة، فضلا عن دعم جهود المحافظة في مجال التقاوي المعتمدة، فضلا عن التوسع في تقديم خدمات الفني للمزارعين بالوادي الجديد.

واستعرض الوزير والمحافظ أيضا خلال اللقاء، سبل دعم وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني بمحافظة الوادي الجديد.


أ ش أ

MENAFN16092023000202011048ID1107082010

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