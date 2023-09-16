الصين تفتح أبوابها أمام المانجو المصرية.. وتنتظر الفلفل الحار

الصين تفتح أبوابها أمام المانجو المصرية.. وتنتظر الفلفل الحار
التاريخ
9/16/2023 2:14:19 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقع السيد القصير وزير الزراعة، ووانج لينجون نائب وزير الجمارك الصيني، مذكرة تفاهم بشأن فتح السوق الصينية أمام المانجو المصرية.
وقال وزير الزراعة، إن توقيع مذكرة التفاهم يعد نقطة انطلاق لإعلان الجانبين عن نفاذ المانجو المصرية للسوق الصينية، كما سيعزز من تواجد المنتجات الزراعية المصرية بالصين.
وأضاف أن قطاع الزراعة المصري شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد حاليا إقبالا كبيرًا من معظم دول العالم نظرا لجودتها، وبعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية في مجال الصحة النباتية والحيوانية، ومنها تبني نظم التكويد للمزارع المصرية، وتطوير المعامل المرجعية الأكبر في الشرق الأوسط بالإضافة إلى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء.
من جانبه، قال نائب وزير الجمارك الصيني، إن السلع المصرية في الأسواق الصينية شهدت زيادة بنسبة 30% خلال الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الثاني من بين المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الصين من دول العالم، ونتطلع إلى احتلالها المرتبة الأولى خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أهمية قيام الجانبين بالإسراع في الانتهاء من ملف تصدير الفلفل المصري الحار إلى الصين؛ وذلك من خلال القيام بإعداد مسودة مذكرة تفاهم ليتسنى توقيعها في أقرب فرصة.
واتفق الجانبان على تسهيل إجراءات التبادل التجاري الزراعي، والإعلان للمصدرين والمستوردين من البلدين عن فتح الأسواق الصينية أمام المانجو المصرية.
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