الصين تفتح أبوابها أمام المانجو المصرية.. وتنتظر الفلفل الحار

وقال وزير الزراعة، إن توقيع مذكرة التفاهم يعد نقطة انطلاق لإعلان الجانبين عن نفاذ المانجو المصرية للسوق الصينية، كما سيعزز من تواجد المنتجات الزراعية المصرية بالصين.

وأضاف أن قطاع الزراعة المصري شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد حاليا إقبالا كبيرًا من معظم دول العالم نظرا لجودتها، وبعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية في مجال الصحة النباتية والحيوانية، ومنها تبني نظم التكويد للمزارع المصرية، وتطوير المعامل المرجعية الأكبر في الشرق الأوسط بالإضافة إلى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء.

من جانبه، قال نائب وزير الجمارك الصيني، إن السلع المصرية في الأسواق الصينية شهدت زيادة بنسبة 30% خلال الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الثاني من بين المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الصين من دول العالم، ونتطلع إلى احتلالها المرتبة الأولى خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أهمية قيام الجانبين بالإسراع في الانتهاء من ملف تصدير الفلفل المصري الحار إلى الصين؛ وذلك من خلال القيام بإعداد مسودة مذكرة تفاهم ليتسنى توقيعها في أقرب فرصة.

واتفق الجانبان على تسهيل إجراءات التبادل التجاري الزراعي، والإعلان للمصدرين والمستوردين من البلدين عن فتح الأسواق الصينية أمام المانجو المصرية.