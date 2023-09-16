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الزراعة: أكثر من 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة الرئيس السيسي

9/16/2023 2:14:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية باجمالي حوالى 500 مليون جنيه.

وأضاف القصير ان المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الانتاج مشيرا الى مبادرة الرئيس سوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزراعين نظرا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي

خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الازمة الروسية الاوكرانية ومن قبلها تفشي جائحة كورونا.

وزير الزراعة ناشد المزارعين التوجيه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجهياته اليوم للحكومة باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك خلال زيارته اليوم إلى محافظة بني سويف.


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