جامعة القدس تستقبل طلبتها الجدد من كليات طب البشري والأسنان والمهن الصحية والصحة العامة والصيدلة

ورحب أ.د. حمدان بالطلبة في رحاب جامعة القدس، وقال: "سعيدون بانضمامكم إلى أسرة جامعة القدس المتميزة بحثيًا وأكاديميًا"، مقدمًا لهم العديد من النصائح الهامة حول دراستهم، ودعاهم إلى الجد والمثابرة من أجل التميز.

وأوضح أن جامعة القدس تولي أهمية كبرى للطالب، لذلك فهي توفر له العديد من الخدمات مثل مركز اللغات الذي يعني بتطوير مهاراتهم في عدة لغات وأهمها الإنجليزية، ومراكز أخرى أنشأت لرعاية الطالب المتميز، إضافة إلى سكن الطالبات الجديد الذي يوفر كل وسائل الراحة والأمان للطالبات،

والذي يمكنهم الالتحاق به هذا العام.

وعبر عميد الطب البشري د. هاني عابدين عن اعتزازه بالتحاق الطلبة بجامعة القدس وتحديدًا كلية الطب، وبين أن الكلية تمنح الطلبة المعلومات الطبية الشاملة

كما وتمنحهم المهارات اللازمة، ودعا الطلبة إلى الالتزام بالمهنية كونها أساسية في مهنة الطب، ولفت إلى أن الكلية تتميز بطلبتها وجدارتهم التي يثبتونها سنويًا.

وبين عميد طب الأسنان د. محمد أبو يونس أن كلية الأسنان من الكليات المتميزة محليًا وعالميًا بطاقمها الأكاديمي وطلبتها، وبين أن هناك فرص للتبادل الطلابي ويمكن للطلبة الالتحاق بها، كما ودعاهم إلى الانضمام إلى نادي البحث العلمي في الكلية الذي تشرف عليه ويرأسه الطلبة، متمنيَا لهم حياة جامعية موفقة.

وقال عميد كلية الصيدلة أ.د. أحمد عمرو للطلبة "نحن داعمون لكم ونسهل عليكم خطوات نجاحكم وتفوقكم وشكرًا لاختياركم جامعة القدس"، موضحًا أن الكلية طورت من برامجها ومختبراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة، ولتقديم العلم الحديث للطلبة.





ورحبت نائب الرئيس للشؤون الصحية والطبية وعميد المهن الصحية د. رانيا أبو سير بالطلبة الجدد، مقدمًة نبذة عن الجامعة وعن كلية المهن الصحية التي تعتبر من كبرى كليات الجامعة ويلتحق بها عدد كبير من الطلبة سنويًا.

وبينت أن جامعة القدس تعنى بالبحث العلمي بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، وأن نسبة كبيرة من أبحاث الجامعة أجراها الطلبة، داعية إياهم إلى الالتحاق بالنوادي البحثية والاندماج بها مع أولى سنواتهم الدراسية، كما وقدمت العديد من النصائح للطلبة حول التدريب العملي وضرورة الالتزام بتعليمات الكلية فيما يخصه.





وأكد عميد الصحة العامة د. حازم أغا أن الكلية تمنح الطلبة المهارات والمعرفة اللازمة، حيث أنها من الكليات المتطورة في الجامعة كونها تقدم برامج بكالوريوس وماجستير متنوعة وحديثة، ووجه حديثه للطلبة قائلًا: "الجامعة بيتكم ويجب أن تحافظوا عليها، وتلتزموا بقوانين الجامعة وأن تكونوا واجهتها المشرفة".

وقال عميد شؤون الطلبة د. مازن الخطيب أن للعمادة دور كبير في صقل شخصية الطالب ومهاراته، ولفت إلى أن العمادة تنظم الكثير من الأنشطة المتنوعة الثقافية منها والتعليمية والفنية والرياضية، ويمكن للطالب التوجه لها للاستفادة منها والانضمام لفرق الجامعة، مؤكدًا أن العمادة حاضنة لمواهب الطلبة وداعمة لهم.

وقدم الأستاذ حسن أبو لطيفة من مركز سعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات شرحًا موسعًا حول الموقع الإلكتروني للجامعة الذي يتيح للطلبة التعرف على جميع خدمات الجامعة، بما فيها الإعلانات والأخبار المتنوعة، والدخول إلى ملفه الخاص الأكاديمي والمالي وكل ما يتعلق باحتياجاته من خلال موقع الجامعة الالكتروني.





وتخلل الحفل في يومه الأول عرضًا فنيًا لفرقة كورال جامعة القدس، إضافة إلى فقرة قصة نجاح يرويها أحد خريجي الكليات، ويشار أنه يوم غد سيكون استقبال لطلبة كليات: نجاد زعني للهندسة، الدراسات الثنائية، العلوم والتكنولوجيا، الحقوق، الأعمال والاقتصاد، الدعوة والقرآن، الآداب، العلوم التربوية