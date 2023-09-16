جامعة القدس تستقبل طلبتها الجدد من كليات طب البشري والأسنان والمهن الصحية والصحة العامة والصيدلة

(MENAFN- Palestine News Network )
القدس /PNN /استقبلت جامعة القدس في أولى أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 طلبتها الجدد من كليات: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، المهن الصحية، والصحة العامة، وقدمت خلاله النصح والإرشاد والتعريف بمرافق الجامعة، بحضور عميد الشؤون الأكاديمية أ.د. معتصم حمدان، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية فيها.
ورحب أ.د. حمدان بالطلبة في رحاب جامعة القدس، وقال: "سعيدون بانضمامكم إلى أسرة جامعة القدس المتميزة بحثيًا وأكاديميًا"، مقدمًا لهم العديد من النصائح الهامة حول دراستهم، ودعاهم إلى الجد والمثابرة من أجل التميز.
وأوضح أن جامعة القدس تولي أهمية كبرى للطالب، لذلك فهي توفر له العديد من الخدمات مثل مركز اللغات الذي يعني بتطوير مهاراتهم في عدة لغات وأهمها الإنجليزية، ومراكز أخرى أنشأت لرعاية الطالب المتميز، إضافة إلى سكن الطالبات الجديد الذي يوفر كل وسائل الراحة والأمان للطالبات،
والذي يمكنهم الالتحاق به هذا العام.
وعبر عميد الطب البشري د. هاني عابدين عن اعتزازه بالتحاق الطلبة بجامعة القدس وتحديدًا كلية الطب، وبين أن الكلية تمنح الطلبة المعلومات الطبية الشاملة
كما وتمنحهم المهارات اللازمة، ودعا الطلبة إلى الالتزام بالمهنية كونها أساسية في مهنة الطب، ولفت إلى أن الكلية تتميز بطلبتها وجدارتهم التي يثبتونها سنويًا.
وبين عميد طب الأسنان د. محمد أبو يونس أن كلية الأسنان من الكليات المتميزة محليًا وعالميًا بطاقمها الأكاديمي وطلبتها، وبين أن هناك فرص للتبادل الطلابي ويمكن للطلبة الالتحاق بها، كما ودعاهم إلى الانضمام إلى نادي البحث العلمي في الكلية الذي تشرف عليه ويرأسه الطلبة، متمنيَا لهم حياة جامعية موفقة.
وقال عميد كلية الصيدلة أ.د. أحمد عمرو للطلبة "نحن داعمون لكم ونسهل عليكم خطوات نجاحكم وتفوقكم وشكرًا لاختياركم جامعة القدس"، موضحًا أن الكلية طورت من برامجها ومختبراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة، ولتقديم العلم الحديث للطلبة.
ورحبت نائب الرئيس للشؤون الصحية والطبية وعميد المهن الصحية د. رانيا أبو سير بالطلبة الجدد، مقدمًة نبذة عن الجامعة وعن كلية المهن الصحية التي تعتبر من كبرى كليات الجامعة ويلتحق بها عدد كبير من الطلبة سنويًا.
وبينت أن جامعة القدس تعنى بالبحث العلمي بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، وأن نسبة كبيرة من أبحاث الجامعة أجراها الطلبة، داعية إياهم إلى الالتحاق بالنوادي البحثية والاندماج بها مع أولى سنواتهم الدراسية، كما وقدمت العديد من النصائح للطلبة حول التدريب العملي وضرورة الالتزام بتعليمات الكلية فيما يخصه.
وأكد عميد الصحة العامة د. حازم أغا أن الكلية تمنح الطلبة المهارات والمعرفة اللازمة، حيث أنها من الكليات المتطورة في الجامعة كونها تقدم برامج بكالوريوس وماجستير متنوعة وحديثة، ووجه حديثه للطلبة قائلًا: "الجامعة بيتكم ويجب أن تحافظوا عليها، وتلتزموا بقوانين الجامعة وأن تكونوا واجهتها المشرفة".
وقال عميد شؤون الطلبة د. مازن الخطيب أن للعمادة دور كبير في صقل شخصية الطالب ومهاراته، ولفت إلى أن العمادة تنظم الكثير من الأنشطة المتنوعة الثقافية منها والتعليمية والفنية والرياضية، ويمكن للطالب التوجه لها للاستفادة منها والانضمام لفرق الجامعة، مؤكدًا أن العمادة حاضنة لمواهب الطلبة وداعمة لهم.
وقدم الأستاذ حسن أبو لطيفة من مركز سعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات شرحًا موسعًا حول الموقع الإلكتروني للجامعة الذي يتيح للطلبة التعرف على جميع خدمات الجامعة، بما فيها الإعلانات والأخبار المتنوعة، والدخول إلى ملفه الخاص الأكاديمي والمالي وكل ما يتعلق باحتياجاته من خلال موقع الجامعة الالكتروني.
وتخلل الحفل في يومه الأول عرضًا فنيًا لفرقة كورال جامعة القدس، إضافة إلى فقرة قصة نجاح يرويها أحد خريجي الكليات، ويشار أنه يوم غد سيكون استقبال لطلبة كليات: نجاد زعني للهندسة، الدراسات الثنائية، العلوم والتكنولوجيا، الحقوق، الأعمال والاقتصاد، الدعوة والقرآن، الآداب، العلوم التربوية
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