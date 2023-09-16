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حالة الطقس: درجات الحرارة حول معدلها العام

9/16/2023 2:13:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



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