حالة الطقس: درجات الحرارة حول معدلها العام
التاريخ
9/16/2023 2:13:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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