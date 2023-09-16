وائل فرحات: مشاركة مصر فى قمة العشرين تعزز النمو الاقتصادى

وأضاف فرحات، أن تواجد مصر بالقمة يفتح الباب لمزيد من الشراكات الجديدة التى تعزز النمو الاقتصادى لمصر والدول العربية والإفريقية، لاسيما وأن مصر هى بوابة أفريقيا، وتعد مركزا تجاريا ولوجستيا وصناعيا عالميا بفضل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذ حاليا.

وأوضح أن الشراكة بين البلدان الإفريقية وجمهورية الهند تعتبر بوابة قوية لتعزيز الانفتاح الاقتصادى على العالم وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، وخلق بيئة مفتوحة للتجارة وتوسيع قاعدة الصادرات عبر الحدود.