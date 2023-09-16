وائل فرحات: مشاركة مصر فى قمة العشرين تعزز النمو الاقتصادى

وائل فرحات: مشاركة مصر فى قمة العشرين تعزز النمو الاقتصادى
التاريخ
9/16/2023 2:01:49 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال وائل فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس للمقاولات، إن مشاركة مصر فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين بالهند خطوة هامة ومحركاً جوهريا لتعزيز النمو الاقتصادى فضلا عن تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف فرحات، أن تواجد مصر بالقمة يفتح الباب لمزيد من الشراكات الجديدة التى تعزز النمو الاقتصادى لمصر والدول العربية والإفريقية، لاسيما وأن مصر هى بوابة أفريقيا، وتعد مركزا تجاريا ولوجستيا وصناعيا عالميا بفضل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذ حاليا.
وأوضح أن الشراكة بين البلدان الإفريقية وجمهورية الهند تعتبر بوابة قوية لتعزيز الانفتاح الاقتصادى على العالم وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، وخلق بيئة مفتوحة للتجارة وتوسيع قاعدة الصادرات عبر الحدود.
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