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وائل فرحات: مشاركة مصر فى قمة العشرين تعزز النمو الاقتصادى

9/16/2023 2:01:49 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال وائل فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس للمقاولات، إن مشاركة مصر فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين بالهند خطوة هامة ومحركاً جوهريا لتعزيز النمو الاقتصادى فضلا عن تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف فرحات، أن تواجد مصر بالقمة يفتح الباب لمزيد من الشراكات الجديدة التى تعزز النمو الاقتصادى لمصر والدول العربية والإفريقية، لاسيما وأن مصر هى بوابة أفريقيا، وتعد مركزا تجاريا ولوجستيا وصناعيا عالميا بفضل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذ حاليا.

وأوضح أن الشراكة بين البلدان الإفريقية وجمهورية الهند تعتبر بوابة قوية لتعزيز الانفتاح الاقتصادى على العالم وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، وخلق بيئة مفتوحة للتجارة وتوسيع قاعدة الصادرات عبر الحدود.

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