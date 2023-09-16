368 مليون دولار غرامة أوروبية على“تيك توك” بسبب خصوصية الأطفال

368 مليون دولار غرامة أوروبية على“تيك توك” بسبب خصوصية الأطفال
التاريخ
9/16/2023 2:01:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قررت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، تغريم“تيك توك” نحو 368 مليون دولار، نتيجة فشله في حماية خصوصية مستخدمي المنصة من الأطفال.
وأوضحت اللجنة، الجمعة، في حيثيات قرارها، أن التحقيقات بشأن انتهاكات المنصة لقواعد الخصوصية في النصف الثاني من عام 2020، تمخضت عن أن عملية إنشاء الحسابات للمستخدمين من فئة المراهقين تجعل تلك الحسابات متاحة للعامة تلقائياً.
وأضافت أن هذا يسمح لأي شخص بعرض المقاطع المصورة التي تنشرها الحسابات، والتعليق عليها.
وتابعت بأن خاصية ربط حسابات العائلة التي تتيح للأبوين إدارة إعدادات حسابات أطفالهم؛ لم تكن مقيدة بشكل كافٍ، لأنها تمكن البالغين من إرسال رسائل مباشرة للمستخدمين بين 16 و17 عاماً دون موافقتهم.
وعلى ذلك، قررت اللجنة تغريم منصة التواصل الاجتماعي الصينية 345 مليون يورو (368 مليون دولار).
وقالت المنصة في بيان رسمي، إنها تعترض على قرار الهيئة الأيرلندية، وخاصة قيمة الغرامة المفروضة.
وأشارت“تيك توك” في البيان إلى تركيز انتقادات اللجنة على خصائص وإعدادات ترجع إلى ثلاثة أعوام سابقة، وأنها قامت بتغيير تلك الإعدادات قبل بدء التحقيقات في سبتمبر 2021 مباشرة، بما فيها جعل حسابات المراهقين دون 16 عاماً خاصة كلياً، ومنع الرسائل المباشرة للفئة العمرية بين 13 و15 عاماً.
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