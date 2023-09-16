368 مليون دولار غرامة أوروبية على“تيك توك” بسبب خصوصية الأطفال

وأوضحت اللجنة، الجمعة، في حيثيات قرارها، أن التحقيقات بشأن انتهاكات المنصة لقواعد الخصوصية في النصف الثاني من عام 2020، تمخضت عن أن عملية إنشاء الحسابات للمستخدمين من فئة المراهقين تجعل تلك الحسابات متاحة للعامة تلقائياً.

وأضافت أن هذا يسمح لأي شخص بعرض المقاطع المصورة التي تنشرها الحسابات، والتعليق عليها.

وتابعت بأن خاصية ربط حسابات العائلة التي تتيح للأبوين إدارة إعدادات حسابات أطفالهم؛ لم تكن مقيدة بشكل كافٍ، لأنها تمكن البالغين من إرسال رسائل مباشرة للمستخدمين بين 16 و17 عاماً دون موافقتهم.

وعلى ذلك، قررت اللجنة تغريم منصة التواصل الاجتماعي الصينية 345 مليون يورو (368 مليون دولار).

وقالت المنصة في بيان رسمي، إنها تعترض على قرار الهيئة الأيرلندية، وخاصة قيمة الغرامة المفروضة.

وأشارت“تيك توك” في البيان إلى تركيز انتقادات اللجنة على خصائص وإعدادات ترجع إلى ثلاثة أعوام سابقة، وأنها قامت بتغيير تلك الإعدادات قبل بدء التحقيقات في سبتمبر 2021 مباشرة، بما فيها جعل حسابات المراهقين دون 16 عاماً خاصة كلياً، ومنع الرسائل المباشرة للفئة العمرية بين 13 و15 عاماً.

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