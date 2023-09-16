“جوجل” تدفع 93 مليون دولار لتسوية قضية بشأن تتبع المواقع

وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية:“تماشيًا مع التحسينات التي أجريناها في السنوات الأخيرة، قمنا بتسوية بقيمة 93 مليون دولار لهذه المسألة، والتي كانت تستند إلى سياسات المنتجات القديمة التي قمنا بتغييرها منذ سنوات”، حسبما ذكرت“سي إن إن”.

ووجدت وزارة العدل في كاليفورنيا أنه بعد تحقيق دام عدة سنوات، كانت شركة التكنولوجيا تخدع المستخدمين من خلال جمع بيانات مواقعهم وتخزينها واستخدامها لتصنيف المستهلكين لأغراض إعلانية دون موافقتهم.

وقال“روب بونتا” المدعي العام في الولاية، إن“جوجل” لم تكن صادقة بشأن أساليب جمع المواقع وتخزينها، على سبيل المثال، استمرت الشركة في جمع وتخزين بيانات المواقع حتى عندما قام المستخدمون بإيقاف تشغيل خاصية حفظ السجلات.

وكجزء من التسوية، يتعين على“جوجل” أن تكون أكثر شفافية بشأن تتبع المواقع وأن تكشف للمستخدمين أن معلومات موقعهم يمكن استخدامها للإعلانات المستهدفة.

وحققت“جوجل” ما يقرب من 110.9 مليار دولار من إيرادات الإعلانات خلال النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل 81% من إجمالي إيراداتها البالغة 137.7 مليار دولار.