“جوجل” تدفع 93 مليون دولار لتسوية قضية بشأن تتبع المواقع

“جوجل” تدفع 93 مليون دولار لتسوية قضية بشأن تتبع المواقع
التاريخ
9/16/2023 2:01:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
توصلت شركة جوجل، إلى تسوية مع ولاية كاليفورنيا بشأن مزاعم بأنها تجمع بيانات المستهلكين دون موافقتهم، حسبما قال المدعي العام للولاية في بيان.
وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية:“تماشيًا مع التحسينات التي أجريناها في السنوات الأخيرة، قمنا بتسوية بقيمة 93 مليون دولار لهذه المسألة، والتي كانت تستند إلى سياسات المنتجات القديمة التي قمنا بتغييرها منذ سنوات”، حسبما ذكرت“سي إن إن”.
ووجدت وزارة العدل في كاليفورنيا أنه بعد تحقيق دام عدة سنوات، كانت شركة التكنولوجيا تخدع المستخدمين من خلال جمع بيانات مواقعهم وتخزينها واستخدامها لتصنيف المستهلكين لأغراض إعلانية دون موافقتهم.
وقال“روب بونتا” المدعي العام في الولاية، إن“جوجل” لم تكن صادقة بشأن أساليب جمع المواقع وتخزينها، على سبيل المثال، استمرت الشركة في جمع وتخزين بيانات المواقع حتى عندما قام المستخدمون بإيقاف تشغيل خاصية حفظ السجلات.
وكجزء من التسوية، يتعين على“جوجل” أن تكون أكثر شفافية بشأن تتبع المواقع وأن تكشف للمستخدمين أن معلومات موقعهم يمكن استخدامها للإعلانات المستهدفة.
وحققت“جوجل” ما يقرب من 110.9 مليار دولار من إيرادات الإعلانات خلال النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل 81% من إجمالي إيراداتها البالغة 137.7 مليار دولار.
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