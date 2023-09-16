وزير الاتصالات يطرح فرص الاستثمار في مصر خلال زيارته إلى أمريكا

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اجتماعا موسعا، مع نخبة من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة من المتخصصين والخبراء فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات؛ تم خلاله تسليط الضوء على أبرز مشروعات مصر الرقمية، وفرص الاستثمار المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودار نقاش مفتوح حول تطورات القطاع، وجهود الدولة المبذولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوطين صناعة الإلكترونيات، والسياسات المتعلقة بتحفيز الاستثمارات فى هذه المجالات. بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم الشباب المصرى من المبتكرين والمبدعين وأيضا الشركات الناشئة.

كما بحث طلعت؛ مع جودى شيلتون الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA، محاور عمل استراتيجية“مصر تصنع الإلكترونيات” التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وتطوير المجالات الأساسية لهذه الصناعة الواعدة، بما فى ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات.

وتطرق اللقاء إلى التعاون مع التحالف العالمى لأشباه الموصلات من خلال وحدة الأعمال الإقليمية GSA- Egypt، حيث تم بحث سبل تعزيز هذا التعاون لدعم وتنمية صناعة الإلكترونيات بمصر.

من جانبها؛ أشادت جودى شيلتون بجهود مصر فى مجال أشباه الموصلات؛ مؤكدة على أن مصر لديها من الكفاءات الشابة المتخصصة القادرة على العمل فى الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن التحالف العالمى لأشباه الموصلات (Global Semiconductor Alliance) يعد منظمة صناعية رائدة تجمع القادة والمتخصصين فى مجالات أشباه الموصلات والبرامج والحلول والأنظمة والإلكترونية بهدف إنشاء نظام بيئى تقنى عالمى فعال ومستدام ومربح. ويضم أكثر من 300 عضو من الشركات، بما فى ذلك أكثر من 120 شركة حكومية.

وفى هذا السياق؛ عقد وزير الاتصالات اجتماعات ثنائية مع مسئولى عدد من الشركات العاملة فى صناعة الإلكترونيات؛ حيث التقى روان تشن المدير التنفيذي للعمليات لشركة“كوالكوم“، ودانييل كولاى المدير التنفيذى للتكنولوجيا ونائب الرئيس الأول للتكنولوجيا وتطوير المنتجات لشركة“سيليكون لاب”، وتشارلى قواس رئيس شركة“برودكوم”، وماهر متا رئيس شركة“انفنيون تكنولوجيز.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على خطط وزارة الاتصالات لتنمية صناعة التعهيد، واجتذاب الشركات العالمية الرائدة لإنشاء مراكز لها فى مصر خاصة فى مجال تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

ودعا طلعت الشركات لزيارة مصر لمزيد من المباحثات حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والإطلاع عن قرب على أنشطة مركز التصميم الإلكترونى بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا للتعرف على أنشطة التدريب وريادة الأعمال بمراكز ابداع مصر الرقمية، والكفاءات المصرية الشابة ومشاركتهم الرؤى العالمية فى المجالات ذات الصلة.

كذلك اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع تيبور فابرى استاذلو نائب رئيس شركة“ديل”، لبحث فرص التوسع فى حجم أعمال مركز الشركة للبحث والتطوير بمصر لتصدير خدمات الشركة انطلاقا من مصر لعملائها حول العالم. كما تم مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك التعاون فى مجال بناء القدرات بتخصصات الاتصالات خاصة فى مجال ORan.

كما بحث مع زفران كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الأفراد والسياسة بشركة“سيسكو”، سبل تعزيز استثمارات الشركة فى مصر.

وشهد اللقاء استعراض مشروعات الشركة بمصر وخططها المستقبلية، وأبدى قيادات الشركة اهتمامهم بتعزيز التعاون المشترك؛ كما تم عرض توسع الشركة فى مصر فى نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة، والاستفادة من الكوادر المصرية المتميزة فى هذا المجال، كما تم الإشارة إلى خطط الشركة لافتتاح مركز لخبرات العملاء بمصر، وكذلك مشروعات التعاون مع معاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات الرقمية لإعداد الكفاءات المتخصصة وتأهيل الشباب لفرص العمل فى التخصصات التكنولوجية خاصة المتعلقة بالأمن السيبرانى.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت ومع دافيد بانيت مدير العمليات بشركة“تنستورنت” الرائدة فى مجال تصميم وتطوير اشباه الموصلات لحلول الذكاء الاصطناعى، وتطوير المعالجات الحسابية المدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ وشهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر؛ واستعراض آليات تحفيز الشركة لإنشاء مركز للبحث والتطوير فى مصر من خلال توفير كوادر شابة مدربة، وتوفير بيئة مواتية لتنمية الأعمال، وبنية تحتية قوية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.