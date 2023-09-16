وزير الاتصالات يطرح فرص الاستثمار في مصر خلال زيارته إلى أمريكا

(MENAFN- Al-BoNews) “طلعت” يدعو كبرى الشركات التكنولوجية للاستثمار فى مجال الإلكترونيات بمصر
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اجتماعا موسعا، مع نخبة من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة من المتخصصين والخبراء فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات؛ تم خلاله تسليط الضوء على أبرز مشروعات مصر الرقمية، وفرص الاستثمار المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ودار نقاش مفتوح حول تطورات القطاع، وجهود الدولة المبذولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوطين صناعة الإلكترونيات، والسياسات المتعلقة بتحفيز الاستثمارات فى هذه المجالات. بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم الشباب المصرى من المبتكرين والمبدعين وأيضا الشركات الناشئة.
كما بحث طلعت؛ مع جودى شيلتون الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA، محاور عمل استراتيجية“مصر تصنع الإلكترونيات” التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وتطوير المجالات الأساسية لهذه الصناعة الواعدة، بما فى ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات.
وتطرق اللقاء إلى التعاون مع التحالف العالمى لأشباه الموصلات من خلال وحدة الأعمال الإقليمية GSA- Egypt، حيث تم بحث سبل تعزيز هذا التعاون لدعم وتنمية صناعة الإلكترونيات بمصر.
من جانبها؛ أشادت جودى شيلتون بجهود مصر فى مجال أشباه الموصلات؛ مؤكدة على أن مصر لديها من الكفاءات الشابة المتخصصة القادرة على العمل فى الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن التحالف العالمى لأشباه الموصلات (Global Semiconductor Alliance) يعد منظمة صناعية رائدة تجمع القادة والمتخصصين فى مجالات أشباه الموصلات والبرامج والحلول والأنظمة والإلكترونية بهدف إنشاء نظام بيئى تقنى عالمى فعال ومستدام ومربح. ويضم أكثر من 300 عضو من الشركات، بما فى ذلك أكثر من 120 شركة حكومية.
وفى هذا السياق؛ عقد وزير الاتصالات اجتماعات ثنائية مع مسئولى عدد من الشركات العاملة فى صناعة الإلكترونيات؛ حيث التقى روان تشن المدير التنفيذي للعمليات لشركة“كوالكوم“، ودانييل كولاى المدير التنفيذى للتكنولوجيا ونائب الرئيس الأول للتكنولوجيا وتطوير المنتجات لشركة“سيليكون لاب”، وتشارلى قواس رئيس شركة“برودكوم”، وماهر متا رئيس شركة“انفنيون تكنولوجيز.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على خطط وزارة الاتصالات لتنمية صناعة التعهيد، واجتذاب الشركات العالمية الرائدة لإنشاء مراكز لها فى مصر خاصة فى مجال تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.
ودعا طلعت الشركات لزيارة مصر لمزيد من المباحثات حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والإطلاع عن قرب على أنشطة مركز التصميم الإلكترونى بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا للتعرف على أنشطة التدريب وريادة الأعمال بمراكز ابداع مصر الرقمية، والكفاءات المصرية الشابة ومشاركتهم الرؤى العالمية فى المجالات ذات الصلة.
كذلك اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع تيبور فابرى استاذلو نائب رئيس شركة“ديل”، لبحث فرص التوسع فى حجم أعمال مركز الشركة للبحث والتطوير بمصر لتصدير خدمات الشركة انطلاقا من مصر لعملائها حول العالم. كما تم مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك التعاون فى مجال بناء القدرات بتخصصات الاتصالات خاصة فى مجال ORan.
كما بحث مع زفران كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الأفراد والسياسة بشركة“سيسكو”، سبل تعزيز استثمارات الشركة فى مصر.
وشهد اللقاء استعراض مشروعات الشركة بمصر وخططها المستقبلية، وأبدى قيادات الشركة اهتمامهم بتعزيز التعاون المشترك؛ كما تم عرض توسع الشركة فى مصر فى نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة، والاستفادة من الكوادر المصرية المتميزة فى هذا المجال، كما تم الإشارة إلى خطط الشركة لافتتاح مركز لخبرات العملاء بمصر، وكذلك مشروعات التعاون مع معاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات الرقمية لإعداد الكفاءات المتخصصة وتأهيل الشباب لفرص العمل فى التخصصات التكنولوجية خاصة المتعلقة بالأمن السيبرانى.
كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت ومع دافيد بانيت مدير العمليات بشركة“تنستورنت” الرائدة فى مجال تصميم وتطوير اشباه الموصلات لحلول الذكاء الاصطناعى، وتطوير المعالجات الحسابية المدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ وشهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر؛ واستعراض آليات تحفيز الشركة لإنشاء مركز للبحث والتطوير فى مصر من خلال توفير كوادر شابة مدربة، وتوفير بيئة مواتية لتنمية الأعمال، وبنية تحتية قوية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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