وزير الطيران: نسعى لتحقيق تكامل أفريقي تحت مظلة سوق موحدة للنقل الجوي

وزير الطيران: نسعى لتحقيق تكامل أفريقي تحت مظلة سوق موحدة للنقل الجوي
التاريخ
9/16/2023 2:01:11 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني المصري يسعى إلى تحقيق التكامل الأفريقي تحت مظلة سوق موحد للنقل الجوي؛ بما يضمن سهولة وحرية الحركة الجوية والتجارية والسياحية بين القارة السمراء.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في قمة الطيران الأفريقي، التي عقدت بالعاصمة النيجيرية أبوجا على مدار يومي 13 و14 سبتمبر الجاري.
وقال عياس، إن صناعة النقل الجوي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، فالعالم يمضي بخطوات سريعة نحو تطوير المنظومة، بينما تتباطأ أفريقيا رغم إمكاناتها الواسعة، حيث تحتضن القارة 18% من سكان العالم، ورغم ذلك فإن حصتها تمثل 2.1% من إجمالي أنشطة قطاع النقل الجوي العالمي.
وعلى هامش القمة، اجتمع وزير الطيران المدني، مع فيستوس كيامو وزير الطيران وتطوير الفضاء النيجيري، لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة في مجال صناعة النقل الجوي من بينها دراسة زيادة الرحلات الجوية بين مصر ونيجيريا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات أنشطة الطيران المدني المختلفة خاصة التدريب والصيانة والملاحة الجوية وإدارة المطارات.
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