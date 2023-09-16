وزير الطيران: نسعى لتحقيق تكامل أفريقي تحت مظلة سوق موحدة للنقل الجوي

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في قمة الطيران الأفريقي، التي عقدت بالعاصمة النيجيرية أبوجا على مدار يومي 13 و14 سبتمبر الجاري.

وقال عياس، إن صناعة النقل الجوي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، فالعالم يمضي بخطوات سريعة نحو تطوير المنظومة، بينما تتباطأ أفريقيا رغم إمكاناتها الواسعة، حيث تحتضن القارة 18% من سكان العالم، ورغم ذلك فإن حصتها تمثل 2.1% من إجمالي أنشطة قطاع النقل الجوي العالمي.

وعلى هامش القمة، اجتمع وزير الطيران المدني، مع فيستوس كيامو وزير الطيران وتطوير الفضاء النيجيري، لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة في مجال صناعة النقل الجوي من بينها دراسة زيادة الرحلات الجوية بين مصر ونيجيريا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات أنشطة الطيران المدني المختلفة خاصة التدريب والصيانة والملاحة الجوية وإدارة المطارات.