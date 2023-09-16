“هايد بارك” تقترض 3.5 مليار جنيه من البنوك - جريدة البورصة

اتفقت شركة هايد بارك للتطوير العقارى مع بنكين للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 3.5 مليار جنيه، لدعم خطتها التوسعية وزيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، إنه جارى العمل على الترتيبات النهائية للحصول على القرض، ومن المخطط توقيع العقود مع البنكين خلال أسبوعين.

وأضاف سراج، أن القرض لن يتم تخصيصه لمشروع معين من مشروعات الشركة، ولكن يستخدم التمويل حين الحاجة إليه، متوقعا استخدام جزء كبير منه العام المقبل.

وأوضح أن الشركة تعتمد على آليات تمويل متنوعة من ضمنها القروض البنكية، والتوريق، فضلا عن التأجير التمويلى، لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.

وقال إن هايد بارك” نفذت عمليات توريق منذ بداية العام الجارى بقيمة 500 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 650 مليون جنيه بنهاية العام.

وأشار سراج إلى أنه من المخطط تنفيذ عمليات توريق جديدة خلال العام المقبل بالتزامن مع خطة تسليمات الشركة.

وأضاف أن الشركة تستعد للتوسع بشكل كبير خلال الفترة القادمة وتحتاج لتمويل باستمرار لدعم خطتها، لذلك تعتمد على كافة آليات التمويل المتاحة.

وأوضح أنه تمت زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام الجارى من خلال المساهمين، ومن المتوقع تكرار رفع رأس المال العام المقبل.