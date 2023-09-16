“هايد بارك” تقترض 3.5 مليار جنيه من البنوك - جريدة البورصة
التاريخ
9/16/2023 2:01:00 PM
(MENAFN- Al-BoNews) سراج: 500 مليون جنيه قيمة عمليات توريق خلال العام الجارى
اتفقت شركة هايد بارك للتطوير العقارى مع بنكين للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 3.5 مليار جنيه، لدعم خطتها التوسعية وزيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة.
وقال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، إنه جارى العمل على الترتيبات النهائية للحصول على القرض، ومن المخطط توقيع العقود مع البنكين خلال أسبوعين.
وأضاف سراج، أن القرض لن يتم تخصيصه لمشروع معين من مشروعات الشركة، ولكن يستخدم التمويل حين الحاجة إليه، متوقعا استخدام جزء كبير منه العام المقبل.
وأوضح أن الشركة تعتمد على آليات تمويل متنوعة من ضمنها القروض البنكية، والتوريق، فضلا عن التأجير التمويلى، لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.
وقال إن هايد بارك” نفذت عمليات توريق منذ بداية العام الجارى بقيمة 500 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 650 مليون جنيه بنهاية العام.
وأشار سراج إلى أنه من المخطط تنفيذ عمليات توريق جديدة خلال العام المقبل بالتزامن مع خطة تسليمات الشركة.
وأضاف أن الشركة تستعد للتوسع بشكل كبير خلال الفترة القادمة وتحتاج لتمويل باستمرار لدعم خطتها، لذلك تعتمد على كافة آليات التمويل المتاحة.
وأوضح أنه تمت زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام الجارى من خلال المساهمين، ومن المتوقع تكرار رفع رأس المال العام المقبل.
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