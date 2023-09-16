Saturday, 16 September 2023 10:50 GMT

“هايد بارك” تقترض 3.5 مليار جنيه من البنوك - جريدة البورصة

9/16/2023 2:01:00 PM
(MENAFN- Al-BoNews) سراج: 500 مليون جنيه قيمة عمليات توريق خلال العام الجارى

اتفقت شركة هايد بارك للتطوير العقارى مع بنكين للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 3.5 مليار جنيه، لدعم خطتها التوسعية وزيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، إنه جارى العمل على الترتيبات النهائية للحصول على القرض، ومن المخطط توقيع العقود مع البنكين خلال أسبوعين.

وأضاف سراج، أن القرض لن يتم تخصيصه لمشروع معين من مشروعات الشركة، ولكن يستخدم التمويل حين الحاجة إليه، متوقعا استخدام جزء كبير منه العام المقبل.

وأوضح أن الشركة تعتمد على آليات تمويل متنوعة من ضمنها القروض البنكية، والتوريق، فضلا عن التأجير التمويلى، لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.

وقال إن هايد بارك” نفذت عمليات توريق منذ بداية العام الجارى بقيمة 500 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 650 مليون جنيه بنهاية العام.

وأشار سراج إلى أنه من المخطط تنفيذ عمليات توريق جديدة خلال العام المقبل بالتزامن مع خطة تسليمات الشركة.

وأضاف أن الشركة تستعد للتوسع بشكل كبير خلال الفترة القادمة وتحتاج لتمويل باستمرار لدعم خطتها، لذلك تعتمد على كافة آليات التمويل المتاحة.

وأوضح أنه تمت زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام الجارى من خلال المساهمين، ومن المتوقع تكرار رفع رأس المال العام المقبل.

MENAFN16092023000202011048ID1107081946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث