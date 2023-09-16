ويل سميث يناشد باللغة العربية التبرع لضحايا المغرب - فيديو



واستكمل سميث حديثه ودعوته للمساعدة بالإنجليزية، قائلاً: "لاشك أن الجميع علم بالزلزال المأساوي الذي حل بالمغرب، لذا أطلب منكم تقديم المساعدة الممكنة".



وأشار إلى أن لصديقيه العربي وفلاح عائلات وأقارب في المغرب ولايزالون يعانون من الزلزال، لافتاً إلى الصعوبات التي يواجهها المغاربة بعد الكارثة.

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