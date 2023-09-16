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ويل سميث يناشد باللغة العربية التبرع لضحايا المغرب - فيديو

9/16/2023 10:09:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناشد الممثل الأمريكي ويل سميث تقديم المساعدات والتبرع لضحايا زلزال المغرب.
وظهر سميث في فيديو مع المخرجين المغربيين عادل العربي وبلال فلاح، داعياً للتبرع لمساعدة ضحايا الزلزال، وبدأ حديثه بإلقاء التحية بالعربية: "السلام عليكم".


واستكمل سميث حديثه ودعوته للمساعدة بالإنجليزية، قائلاً: "لاشك أن الجميع علم بالزلزال المأساوي الذي حل بالمغرب، لذا أطلب منكم تقديم المساعدة الممكنة".


وأشار إلى أن لصديقيه العربي وفلاح عائلات وأقارب في المغرب ولايزالون يعانون من الزلزال، لافتاً إلى الصعوبات التي يواجهها المغاربة بعد الكارثة.

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