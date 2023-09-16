الفيصلي يفوز على الرمثا بهدف نظيف
التاريخ
9/16/2023 10:09:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - فاز فريق الفيصلي مساء اليوم الجمعة، بهدف نظيف على مضيفه فريق الرمثا في لقائهما ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الأردني للمحترفين.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الفيصلي الى 6 نقاط بعد فوزه الأول على نادي السلط ، فيما تتجمد نقاط نادي الرمثا عند 3 نقاط بعد فوزه على فريق سما السرحان .
وأقيمت المباراة على ملعب الحسن في مدينة اربد
ملاعب
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