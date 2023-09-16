هاتف Galaxy Z Flip5 من سامسونج المزود بـ Flex Window يضمن لك أقصى استفادة عملية بفضل إمكاناته الجديدة

ويعزى ذلك إلى الشكل المدمج الذي يتناسب بشكل مريح للتعامل معه بيد واحدة. ويتضمن هذا الابتكار الأداء القوي مع Flex Hinge، ليخلق تصميماً متوازناً وسلساً لا يترك أي فجوة عند طيه.

ومن بين الميزات البارزة في هاتف Galaxy Z Flip5 شاشة الغلاف التي يبلغ مقاسها 3.4 بوصة، والتي تُعرف الآن أيضاً باسم "الشاشة المرنة" Flex Window.

وأصبحت الشاشة أكبر وأفضل من أي وقت مضى حتى عند طيها، ما يتيح لك الوصول إلى الأدوات والتطبيقات المفيدة من دون فتح هاتفك على الإطلاق.

وإضافة إلى ذلك، أصبح التخصيص أكثر متعة في هذه النافذة الجديدة. وندعوك لمتابعة القراءة للتعرف على جميع إمكانيات Flex Window على هاتف Galaxy Z Flip5.

استخدم Flex Window على أكمل وجه

لتحقيق أقصى استفادة من Flex Window في هاتف Galaxy Z Flip5، ضع إصبعك على الشاشة واسحب في أي اتجاه، للأعلى أو للأسفل أو لليسار أو لليمين. ومن خلال تمريرة بسيطة، يمكنك الوصول بسهولة إلى الإعدادات والأدوات السريعة، أو التحقق من الإشعارات والرسائل، ويتم كل ذلك من دون الحاجة إلى فتح هاتفك الذكي على الإطلاق.

▲ الميزات المتاحة عن طريق تمرير اصبعك على النافذة المرنة (GIF) بهاتف Galaxy Z Flip5

من الأعلى إلى الأسفل: الإعداد السريع/ من اليسار إلى اليمين: التحقق من الإشعارات والرد على الرسائل/ من الأسفل إلى الأعلى: محفظة سامسونغ/ من اليمين إلى اليسار: الأدوات

باستخدام الأدوات، يمكنك الوصول بسرعة إلى المعلومات التي تحتاج إليها كثيراً

عندما تقوم بالتمرير من اليمين إلى اليسار على Flex Window، يمكنك التحقق من الأدوات التي قمت بإعدادها مسبقاً حتى تتمكن من الوصول بسرعة وسهولة إلى المعلومات المفيدة.

▲ تدعم النافذة المرنة في هاتف Galaxy Z Flip5 أكثر من 13 أداة أساسية[1]. ويمكنك إضافة أو حذف أو ضبط ترتيب الأدوات بناءً على الخصائص التي تفضلها.

▲ مثال على الأدوات المعروضة على النافذة المرنة لهاتف Galaxy Z Flip5.

(من اليسار إلى اليمين) مشاهد التقويم والطقس والمكالمات الأخيرة والاتصال المباشر والمنبه والخطوات والنشاط اليومي والمؤقت والأشياء الذكية

▲ يمكنك الوصول إلى أداة التوقيت من Multi Widget View عن طريق الضغط على الشاشة

إذا كنت تود الوصول إلى أداة ما على الفور، استخدم خاصية Screen Pinch عن طريق الضغط على الشاشة للداخل بإصبعين لتفعيل Multi Widget View. ويؤدي ذلك إلى ترتيب عناصر واجهة المستخدم في الشبكة، ما يسمح لك برؤية جميع عناصر واجهة المستخدم الخاصة بك والوصول إليها مرة واحدة.

▲ تصميمات مختلفة تسلط الضوء على الصفحة الرئيسية لشاشة الغلاف الخاصة بهاتف Galaxy Z Flip5

وهناك ميزة أخرى لجهاز Galaxy Z Flip5، وتتمثل في النطاق الواسع من خيارات التخصيص لهذه النافذة. ولجعل هاتف Galaxy Z Flip5 مميزاً لتوقعاتك، يمكنك تزيين شاشتك عن طريق اختيار الخط والنمط وموضع وجه الساعة، ومن ثم البحث عن خلفية مطابقة لشاشة الغلاف الرئيسية.

التقط صور سيلفي رائعة باستخدام FlexCam و Flex Window

▲ التقط صورة شخصية عالية الدقة عن طريق فتح تطبيق الكاميرا على Flex Window.

تتألق تجربة الكاميرا على هاتف Galaxy Z Flip5 المزود بتقنية Flex Window. وتعمل تقنية FlexCam على تسهيل التقاط صور سيلفي عالية الدقة باستخدام الكاميرا الخلفية. وعلى سبيل المثال، عند فتح تطبيق الكاميرا أثناء إغلاق هاتف Galaxy Z Flip5، يمكنك استخدام تقنية Flex Window والكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور لنفسك بسهولة باستخدام الكاميرا، والوصول إلى أدق التفاصيل.

▲ استخدم تقنية FlexCam بهاتف Galaxy Z Flip5 لإعداد وضع المؤقت وتغيير نسبة الصورة، وحتى الوصول إلى إعداد العدسة فائقة الاتساع بالكاميرا الخلفية.

▲ بعد التقاط الصور باستخدام Flex Window على جهاز Galaxy Z Flip5، يمكنك مراجعة الصور بسرعة باستخدام Quick View.

باستخدام خاصية العرض السريع في Flex Window، يمكنك تصفح الصور وحذفها أو إضافتها إلى المفضلة من دون الحاجة إلى فتح هاتفك.

▲ تعرض خاصية المعاينة المزدوجة عرض الكاميرا الخلفية على كل من النافذة المرنة والشاشة الرئيسية.

ربما تكون سألت نفسك: لماذا لا يجيد الآخرون التقاط الصور لي؟ والآن، وبفضل خاصية المعاينة المزدوجة، لا داعي للقلق، فكل ما عليك القيام به هو استخدام شاشة الكاميرا الخلفية للتحقق من مظهرك بينما يقوم شخص آخر بالتقاط صورتك.

▲ التقط فيديو سيلفي باستخدام ميزة التأطير التلقائي

أصبح تصوير مقطع فيديو لقنوات التواصل الاجتماعي أمراً في غاية السهولة مع خاصية Flex Window. وإلى جانب تغيير نسبة الشاشة الأفقية والعمودية، ستكون اللقطات الخاصة بك سلسة للغاية مع Super Steady و Auto Framingاللتين تستخدمان الذكاء الاصطناعي للتتبع والتأطير.

ابق على اطلاع واستجب على الفور باستخدام إشعارات الرسائل

▲ يمكنك الرد على رسالة نصية فوراً في النافذة المرنة

عند التمرير من اليسار إلى اليمين على Flex Window، يمكنك التحقق من الإشعارات مثل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والرسائل النصية. وعلاوة على ذلك، يمكنك الرد على الرسائل النصية فوراً باستخدام لوحة مفاتيح QWERTYالموجودة على النافذة المرنة من دون الحاجة إلى فتح هاتفك على الإطلاق. ويمكنك أيضاً التحقق من المحادثات السابقة، أو إرسال الرموز التعبيرية، أو استخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص، أو الاختيار من بين ما يصل إلى 30 رسالة للرد السريع، للحد من المتاعب وضمان المزيد من الراحة.

▲ أداة المكالمات الأخيرة

يمكنك الآن أيضاً الوصول إلى عناصر واجهة المستخدم الخاصة بالمكالمات الهاتفية من خلال Flex Window، ليكون من السهل عليك إلقاء التحية على أصدقائك بشكل أسرع. وتستطيع إجراء مكالمة باستخدام لوحة المفاتيح في أداة المكالمات الأخيرة، أو من أداة الاتصال المباشر، بعد إضافة معلومات الاتصال الخاصة بصديقك.

استمتع باللعب الديناميكي على النافذة المرنة مع Good Lock[2]

تخيل أنك في مترو مزدحم وأنت في طريقك إلى العمل في الصباح الباكر. ويمكن أن تخفف من الملل من خلال اختيار لعبة على Flex Window. ويكون الأمر في منتهى السهولة، وما عليك سوى تنزيل Good Lock.

▲ كيفية إنشاء أداة لعبة: افتح Good Lock ثم اختر Life up ، قم بتثبيت MultiStar ، وانقر فوق Game Widget، وأخيراً قم بتنزيل اللعبة التي تختارها

قم بتنزيل Good Lock من Galaxy Store وابحث عن MultiStar في قائمة Life up. ويطلب منك تثبيت MultiStarعلى هاتفك، واختر قائمة "I ♡ Galaxy Foldable". ثم انتقل إلى Game Widgets واختر اللعبة التي تريدها. وأخيراً، أضف أداة اللعبة التي اخترتها للتو إلى Flex Window، واستمتع بالألعاب الديناميكية الرائعة في أي وقت وفي أي مكان.

▲ أدوات اللعبة التي تم إنشاؤها باستخدام Good Lock

▲ ممارسة لعبة على Flex Window: (يسار) Stack Bounce، (يمين) Tiger Run

اجعل حياتك أسهل مع Samsung Wallet[3]: محفظتك الرقمية للمعاملات والمكافآت والمزيد

▲ يتم تنشيط Samsung Wallet عند التمرير لأعلى، حتى إذا تم إيقاف تشغيل Flex Window

يعمل هاتف Galaxy Z Flip5 بسلاسة كمحفظة رقمية، لذلك لا يتطلب الأمر حمل محفظة كبيرة الحجم في جيبك. وما عليك سوى التمرير سريعاً لأعلى على نافذة Flex إذا كنت تود إظهار Samsung Wallet لإجراء عمليات الشراء والتحقق من نقاط العضوية واستخدام القسائم والمزيد. تعمل Samsung Wallet حتى عند إيقاف تشغيل Flex Window لضمان سهولة الاستخدام بشكل أفضل.

وكلما تعرفت أكثر على هاتف Galaxy Z Flip5، ستتمكن من اكتشاف المزيد من إمكانياته اللامحدودة، ومنها أنه مزود بمجموعة متنوعة من الميزات، إضافة إلى حجمه المثالي المناسب للجيب للتعبير عن شخصيتك. وباستخدام Flex Window، يمكنك فتح عالم جديد من الإمكانات، ويتم كل ذلك من دون الحاجة إلى فتح هاتفك على الإطلاق.

[1] قد يختلف توفر الميزات حسب السوق أو المنطقة. تتضمن الأدوات المتاحة: الطقس، المنبه، التقويم، مشغل الوسائط، الاتصال المباشر، مسجل الصوت، الخطوات، المكالمات الأخيرة، الموقت، التطبيقات، مشاهد SmartThings، وحدة تحكم Buds، ساعة التوقف، النشاط اليومي الصحي، و Google Finance. وتظهر أداة Buds Controller فقط عند توصيل جهاز خارجي، بينما تظهر أداة التحكم في الوسائط فقط عند تشغيل الموسيقى.

[2] قد يختلف توفر Good Lock حسب السوق أو المنطقة، وربما لا تتوفر بعض تطبيقات Good Lock في أسواق معينة، مع احتمال اختلاف توفر الميزات وفقاً لإصدار One UI الذي يتم تشغيله على جهاز المستخدم.

[3] تتوفر Samsung Wallet على الأجهزة التي تدعم نظام التشغيل P OS أو أعلى وSamsung Pay.

قد يختلف توفر الميزات حسب السوق. يرجى التحقق من الميزات المتوفرة لمحفظة Samsung Wallet في السوق الخاص بك عن طريق فتح تطبيق Wallet. يختلف العنصر الذي يمكن إضافته إلى Samsung Wallet حسب السوق.