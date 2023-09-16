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أرتيتا: جيسوس غيّر عالم آرسنال

9/16/2023 10:09:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثنى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، على لاعبه البرازيلي جابرييل جيسوس، الذي قد يدفع به أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم، أمام إيفرتون غدا الأحد في البريميرليج، بعد تعافيه من الإصابة.
وأكد أرتيتا أن أهمية جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي السابق، لا تقتصر على تسجيل الأهداف.
وقال المدرب الإسباني: "إنه لاعب رائع.. هو لاعب مهم حقا بالنسبة لنا، لقد غير عالمنا في الموسم الماضي.. يمكنكم جميعا أن تروا ذلك، سيكون لاعبا مهما حقا بالنسبة لنا".
وواصل: "أعتقد أنه أضاف للفريق طاقة مختلفة، وإصرارا مختلفا، وتهديدا مختلفا، وشكل خوفا مختلفا لدى المنافسين".
وتابع: "لقد فعل هذا بطريقة طبيعية حقا، وأعتقد أنه ساهم بشكل هائل في الخطوة التي تقدمناها، في الموسم الماضي... إنه يخلق المساحات لزملائه، وهذا من إمكانياته الهائلة".
وحقق آرسنال آخر فوز على إيفرتون، في عقر داره، في عام 2017.
ويتطلع عبر مباراة الغد إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما سجل مرتين فقط، في آخر 5 مباريات خاضها على ملعب "جوديسون بارك" معقل التوفيز.

ملاعب


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