موعد عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما لـ هشام ماجد وأحمد السعدني ومي عمر



وفي جلسة أسئلة وأجوبة عبر حسابه على Instagram رد محمد صادق على سؤال أحد متابعيه عن موعد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وقال: "إن شاء الله يوم 18 يناير دعواتكم يعجبكم ويبقى عند حسن ظنكم".



تدور أحداث قصة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

