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صلاح وجوتا في هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

9/16/2023 10:09:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن فريقا وولفرهامبتون وليفربول، قبل قليل، عن تشكيلتيهما الأساسيتين للمواجهة التي تجمعهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول، إلى جانب كل من ديوجو جوتا وكودي جاكبو.
ويجلس الوافد الجديد رايان جرافينبيرش القادم من بايرن ميونخ، على مقاعد البدلاء، فيما يلعب كورتيس جونز في وسط الملعب إلى جانب أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.
ويغيب عن صفوف الريدز ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد للإصابة، ومدافعه فيرجيل فان دايك للإيقاف.
وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:
وولفرهامبتون: سا - سيميدو - كيلمان - داوسون - آبت نوري - جوميز - ليمينا - بيليجاردي - هوانج - كونيا - نيتو.
ليفربول: أليسون - جوميز - ماتيب - كوانساه - روبرتسون - ماك أليستر - سوبوسلاي - جونز - صلاح - جوتا - جاكبو.

ملاعب

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