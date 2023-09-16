طارق الشناوي يقاضي مصطفى قمر ويرفض اعتذاره



وأكد الشناوي أن تعبيرات قمر تضعه تحت طائلة القانون، وقد تؤدي إلى الزج به في السجن، لمعاقبته "على حال الانفلات التي يعاني منها"، مشدداً على أن لا تنازل عن حقه حتى لو اعتذر قمر.



وأشار الشناوي إلى أن العبارات التي استخدمها في نقد الفيلم تقع تحت سقف حرية النقد، وكلمة "رديء" واحدة من التقييمات للأفلام، وجملة "المطرب فقد بريقه" من النقد، مؤكداً أنه لا يجد أي خطأ فيما قاله، وأنه فقط انتقد فيلماً سينمائياً، فقوبل بهجوم وسب وقذف علني.



كما نفى الشناوي وجود خلافات سابقة مع قمر، مثلما زعم الأخير، الذي اعتبر هجوم الشناوي تصفية لحسابات قديمة، نافياً اللقاء مع قمر في الفترة الماضية، مطالباً الأخير بإثبات وجود خلاف بينهما.



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