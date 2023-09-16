Saturday, 16 September 2023 05:54 GMT

طارق الشناوي يقاضي مصطفى قمر ويرفض اعتذاره

9/16/2023 10:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر الناقد الفني المصري طارق الشناوي مقاضاة الممثل مصطفى قمر، بعد التصريحات المسيئة التي تبادلها الطرفان، حيث انتقد الأول فيلم الثاني "أولاد حريم كريم" ووصفه بأسوأ الأعمال الفنية واعتبره فاشلاً، ما أثار غضب قمر الذي كتب منشوراً هاجم فيه الأول بشراسة.
وقال الشناوي إن منشور قمر عبر حسابه على إنستغرام، ليس هجوماً أو انتقاداً، بل إهانة وسب وقذف علني، ويجب محاسبته بالقانون، وبالفعل حرر الشناوي محضراً ضد قمر.


وأكد الشناوي أن تعبيرات قمر تضعه تحت طائلة القانون، وقد تؤدي إلى الزج به في السجن، لمعاقبته "على حال الانفلات التي يعاني منها"، مشدداً على أن لا تنازل عن حقه حتى لو اعتذر قمر.


وأشار الشناوي إلى أن العبارات التي استخدمها في نقد الفيلم تقع تحت سقف حرية النقد، وكلمة "رديء" واحدة من التقييمات للأفلام، وجملة "المطرب فقد بريقه" من النقد، مؤكداً أنه لا يجد أي خطأ فيما قاله، وأنه فقط انتقد فيلماً سينمائياً، فقوبل بهجوم وسب وقذف علني.


كما نفى الشناوي وجود خلافات سابقة مع قمر، مثلما زعم الأخير، الذي اعتبر هجوم الشناوي تصفية لحسابات قديمة، نافياً اللقاء مع قمر في الفترة الماضية، مطالباً الأخير بإثبات وجود خلاف بينهما.

24


MENAFN16092023000208011052ID1107081424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث