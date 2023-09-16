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ليبيا.. انتشال 450 جثة من البحر خلال يومين

9/16/2023 10:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا انتشال 450 جثة من البحر خلال اليومين الأخرين، مشيرا إلى أنها كانت على مسافة 120 مترا عن الشاطئ.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث لا تزال متواصلة بمدينة درنة الساحلية الليبية.


وأضافت أنه تم حتى الآن انتشال جثث 3958 شخصا لقوا مصرعهم جراء انهيار سدي درنة، وأنه تم التعرف على هوياتهم.


وذكرت أن انهيار سدي درنة فاقم آثار العاصفة وأدى لمقتل آلاف الأشخاص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، كما أدى إلى نزوح نحو 35 ألف شخص.


وضربت عاصفة "دانيال" الأحد الماضي مناطق شرقي ليبيا وتسببت بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

RT

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