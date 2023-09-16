ليبيا.. انتشال 450 جثة من البحر خلال يومين



وأضافت أنه تم حتى الآن انتشال جثث 3958 شخصا لقوا مصرعهم جراء انهيار سدي درنة، وأنه تم التعرف على هوياتهم.



وذكرت أن انهيار سدي درنة فاقم آثار العاصفة وأدى لمقتل آلاف الأشخاص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، كما أدى إلى نزوح نحو 35 ألف شخص.



وضربت عاصفة "دانيال" الأحد الماضي مناطق شرقي ليبيا وتسببت بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

RT