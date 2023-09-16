ليبيا.. انتشال 450 جثة من البحر خلال يومين
التاريخ
9/16/2023 10:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا انتشال 450 جثة من البحر خلال اليومين الأخرين، مشيرا إلى أنها كانت على مسافة 120 مترا عن الشاطئ.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث لا تزال متواصلة بمدينة درنة الساحلية الليبية.
وأضافت أنه تم حتى الآن انتشال جثث 3958 شخصا لقوا مصرعهم جراء انهيار سدي درنة، وأنه تم التعرف على هوياتهم.
وذكرت أن انهيار سدي درنة فاقم آثار العاصفة وأدى لمقتل آلاف الأشخاص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، كما أدى إلى نزوح نحو 35 ألف شخص.
وضربت عاصفة "دانيال" الأحد الماضي مناطق شرقي ليبيا وتسببت بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.
RT
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