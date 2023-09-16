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الشرطة العراقية تقبض على رجل قتل زوجته وأخفاها لاشهر - صور

9/16/2023 10:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة محافظة النجف في العراق اليوم السبت القبض على رجل قتل زوجته وأخفاها في منطقة نائية ثلاثة أشهر.
وذكرت في بيان صحفي أن "مركز شرطة العباسية تلقى بلاغا من امرأة حول اختفاء ابنتها المتزوجة وأحيلت الشكوى إلى شعبة العباسية لمكافحة الإجرام وشكل فريق عمل للتحقيق وكشف عن جريمة قتل غامضة لإمرأة عمرها ثلاثين سنة".

وأضافت: "بعد أن طلبت والدتها التحقيق في اختفائها وبعد جمع المعلومات والاستفسار شك الفريق بزوجها وتمكن من استدراجه إلى محافظة النجف الأشرف وبكمين محكم قبض عليه".
وتابعت: "بعد التعمق بالتحقيق معه لساعات اعترف بقيامه بقتل المجنى عليها بواسط سلاح ناري نوع مسدس في منطقه هور أبو نجم وهي منطقة نائية تبعد عن دار الزوجية نحو 20 كيلو مترا".

وأضافت: "اصطحب المتهم إلى محل الحادث وبدلالته عثر على رفاة المجني عليها وهي بقايا ملابس نسائية وعظام، لأن حادثة القتل مضى عليها ثلاثة أشهر".







لبنان 24

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