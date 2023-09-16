المغرب يرشح كذب أبيض للمنافسة على جائزة الأوسكار

وأضاف أن الفيلم كان أحد خمسة أفلام تقدمت للمنافسة على الترشيح، لكن شروط أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة للجائزة، انطبقت على ثلاثة منها فقط قبل اختيار (كذب أبيض).



وكان الفيلم عُرض في مايو (أيار) الماضي في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم "نظرة ما"، ليشارك بعدها في العديد من المهرجانات الأوروبية والعربية.



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