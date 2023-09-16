المغرب يرشح كذب أبيض للمنافسة على جائزة الأوسكار

المغرب يرشح كذب أبيض للمنافسة على جائزة الأوسكار
التاريخ
9/16/2023 10:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المركز السينمائي المغربي ترشيح فيلم "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير، للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي، في الدورة القادمة للجوائز الأشهر عالمياً بمجال السينما.
وقال المركز في بيان، إن الفيلم اختير بإجماع الآراء من قبل لجنة متخصصة برئاسة المخرجة ومديرة الخزانة السينمائية المغربية نرجس نجار، وعضوية سبعة من الأسماء البارزة بمجال صناعة السينما.
وأضاف أن الفيلم كان أحد خمسة أفلام تقدمت للمنافسة على الترشيح، لكن شروط أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة للجائزة، انطبقت على ثلاثة منها فقط قبل اختيار (كذب أبيض).
وكان الفيلم عُرض في مايو (أيار) الماضي في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم "نظرة ما"، ليشارك بعدها في العديد من المهرجانات الأوروبية والعربية.
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