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المغرب يرشح كذب أبيض للمنافسة على جائزة الأوسكار

9/16/2023 10:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المركز السينمائي المغربي ترشيح فيلم "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير، للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي، في الدورة القادمة للجوائز الأشهر عالمياً بمجال السينما.
وقال المركز في بيان، إن الفيلم اختير بإجماع الآراء من قبل لجنة متخصصة برئاسة المخرجة ومديرة الخزانة السينمائية المغربية نرجس نجار، وعضوية سبعة من الأسماء البارزة بمجال صناعة السينما.

وأضاف أن الفيلم كان أحد خمسة أفلام تقدمت للمنافسة على الترشيح، لكن شروط أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية المانحة للجائزة، انطبقت على ثلاثة منها فقط قبل اختيار (كذب أبيض).


وكان الفيلم عُرض في مايو (أيار) الماضي في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم "نظرة ما"، ليشارك بعدها في العديد من المهرجانات الأوروبية والعربية.

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